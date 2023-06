Mais de 50 países ultrapassaram os EUA em expectativa de vida

A desvantagem da expectativa de vida nos EUA começou na década de 1950 e piorou constantemente nas últimas quatro décadas, de acordo com um novo estudo.



O estudo, publicado na quinta-feira, 8, no American Journal of Public Health, mostra que mais de 50 países ultrapassaram os Estados Unidos em expectativa de vida desde 1933. O crescimento na expectativa de vida nos EUA foi mais lento nos estados do Centro-Oeste e Centro-Sul.



O problema da expectativa de vida do país ganhou atenção renovada nos últimos anos durante a pandemia de COVID-19, depois de ver a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial.

A expectativa de vida nos EUA caiu para 76,1 anos em 2021, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, a menor desde 1996.

"A escala do problema é maior do que pensávamos... mais antigo do que pensávamos, (e) o número de países com desempenho superior aos Estados Unidos é muito maior do que pensávamos", disse o autor do estudo Steven Woolf, diretor emérito do Centro. em Sociedade e Saúde na Virginia Commonwealth University em Richmond.

Em 1950, os EUA tinham a 12ª maior expectativa de vida entre alguns países populosos, com mais de meio milhão de habitantes, de acordo com o estudo. Havia uma diferença de 3,5 anos entre os Estados Unidos e a Noruega, que tinha a maior expectativa de vida na época.



Em 2019, a diferença de expectativa de vida entre os EUA e a nação de melhor desempenho – agora Hong Kong – havia crescido para mais de seis anos, colocando os EUA em 40º lugar entre os países populosos.



Em 2020, os EUA ficaram em 46º lugar e tiveram uma diferença de 7,8 anos em relação ao país com melhor desempenho, de acordo com o estudo. A expectativa de vida era de 77,4 anos nos EUA naquele ano, contra 85,2 anos em Hong Kong, segundo dados das Nações Unidas.



Para medir a expectativa de vida, os EUA são frequentemente comparados a outras nações ricas e altamente industrializadas que são consideradas seus pares.

Mas o estudo mostra que um grupo diversificado de países em seis continentes e uma série de condições econômicas ultrapassaram os EUA em expectativa de vida. Entre os países que ultrapassaram os EUA nos últimos anos estão a Albânia, ex-membro do Bloco de Leste, e o Líbano.



Fonte: CNN.