EUA vão abrir consulados aos sábados no BR para reduzir fila do visto

Para tentar reduzir a fila para emissão de vistos, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou que os postos Consulares irão abrir aos sábados.



O anúncio foi feito por Kimberly Kelly, chefe de todas as operações de vistos na Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil. Não ficou claro quando a medida passa entra em vigor.



“Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer a melhor experiência possível aos brasileiros que desejam viajar para os EUA”, disse Kimberly Kelly.

A chefe de operações de vistos no Brasil completou ainda: “nossa prioridade é diminuir o tempo de espera para a entrevista, e estamos trabalhando em diversas frentes para isso — contratação de novos funcionários, horas extras e operações aos sábados”.





Atualmente, a fila de espera para quem vai tirar o visto americano pela primeira vez é de mais de 500 dias.

Em São Paulo, o prazo de agendamentos dos pedidos é o maior do país: chega em média a 630 dias, ou um ano e oito meses. Já em Porto Alegre (RS), são 507 dias em média.



Em seguida vêm Brasília, Rio de Janeiro e Recife, com 493, 478 e 449 dias, respectivamente.





Para quem pretende tirar o visto americano pode preparar o bolso. A partir de 17 de junho as taxas de processamentos consulares de vistos ficarão mais caras.

A principal mudança acontece com a modalidade negócio e turismo (B1/B2) –o mais solicitado pelos brasileiros– e nos de estudo e intercâmbio (F, J e M), cuja taxa vai passar de US$ 160 (R$ 801) para US$ 185 (R$ 927) –acréscimo em torno de R$ 126, considerando o câmbio em R$ 5.

Já a taxa para as permissões temporárias de trabalho H, L, O, P, Q e R aumentará de US$ 190 (R$ 952) para US$ 205 (R$ 1.126), enquanto a modalidade E (para comerciantes e investidores de tratados internacionais) foi de US$ 205 para US$ 315 (R$ 1.576).







Se você precisa tirar ou renovar o visto americano é melhor antecipar o processo para não pegar o aumento. A economia será em torno de R$ 125.

“Se o brasileiro pensa em tirar ou renovar o visto americano de turismo, que responde por mais de 90% das solicitações, é melhor ele se antecipar se quiser fazer essa economia”, diz Rodrigo Costa, CEO da AG Immigration.



De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, a última atualização da taxa para emissão do visto americano havia sido realizada em 2014, e o novo ajuste é necessário para acompanhar o aumento de custo nos consulados e embaixadas ao redor do mundo, responsáveis por analisar pedidos de vistos temporários.

“Os postos diplomáticos dos EUA no mundo todo estão sofrendo com demoras exageradas nas filas de espera para realização das entrevistas consulares – obrigatórias na maioria dos casos de pedidos de vistos – e esse reajuste deverá ajudar o governo americano a realizar mais contratações para dar conta da demanda”, diz Costa.







Em janeiro, o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS, na sigla em inglês) já havia publicado uma proposta de reajuste dos vistos permanentes –ou seja, aqueles que concedem a residência permanente–, além de outras taxas referentes a serviços imigratórios fornecidos pelo órgão.

A proposta ficou em consulta pública até 13 de março, mas a imigração ainda não divulgou quais serão os reajustes finais.

De acordo com os valores sugeridos pelo USCIS, o pedido de naturalização subiria de US$ 640 (R$ 3.240) para US$ 760 (R$ 3,848), por exemplo, enquanto a petição de visto EB –bastante popular entre brasileiros– aumentaria de US$ 700 (R$ 3.545) para US$ 715 (R$ 3.620).