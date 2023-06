Onda de calor provoca tempestades, falta de energia e incêndios florestais nos EUA

As temperaturas de três dígitos levaram a alertas de calor em grande parte do sul dos EUA, provocaram tempestades que interromperam a energia de Oklahoma ao Mississippi e provocaram ventos que aumentaram as ameaças de incêndios florestais no Arizona e no Novo México.

Um suposto tornado atingiu perto de Scranton, Arkansas, no início do domingo, 18, destruindo galinheiros e derrubando árvores sobre as casas, informou o Serviço Nacional de Meteorologia. Não houve relatos imediatos de ferimentos graves.

Os meteorologistas disseram que temperaturas perigosas e potencialmente recordes continuariam no meio da semana no sul do Texas e em grande parte da costa do Golfo. Tempestades produzindo ventos prejudiciais, granizo e possivelmente tornados podem atingir o baixo vale do Mississippi.

O governador da Louisiana, John Bel Edwards, declarou estado de emergência para as partes norte e central de seu estado depois que fortes ventos e mau tempo causaram falta de energia generalizada no sábado. Na noite de domingo, mais de 515.000 pessoas ficaram sem eletricidade no Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas e Mississippi, de acordo com PowerOutage.us.



Na Flórida, o serviço meteorológico emitiu outro alerta de calor no domingo, desta vez principalmente para Florida Keys. Os meteorologistas disseram que as leituras do índice de calor – a combinação de altas temperaturas e umidade opressiva – podem atingir entre 108 graus Fahrenheit (42 Celsius) e 112 graus (45 C) em lugares como Key Largo, Marathon e Key West.



No sudoeste, onde equipes de bombeiros estão lutando contra vários incêndios florestais no Arizona e no Novo México, os meteorologistas disseram que temperaturas de três dígitos e rajadas de vento levariam a um clima crítico de incêndio nos próximos dias. O domingo prometia ser o dia mais quente do ano no Arizona, com máximas de até 110 graus (43,5 C) em Phoenix.



Grande parte de Nevada estava sob aviso de vento forte com rajadas de até 88 quilômetros por hora e poeira que poderia prejudicar a visibilidade nas rodovias, disse o serviço meteorológico.



Fonte: Associated Press.