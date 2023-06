Com arte realista, tatuador argentino Facundo Gil consolida carreira de sucesso em Los Angeles (CA)

Com uma arte única e ambição de inspirar pessoas em todo o mundo, o tatuador argentino Facundo Gil radicado em Los Angeles, Califórnia, é conhecido internacionalmente por sua arte realista em preto e branco.

Natural de Córdoba, Argentina, Gil sempre teve uma afinidade com a arte desde criança. Após concluir o ensino médio, ele resolveu apostar no seu sonho e carreira. Juntou dinheiro e comprou equipamentos para tatuar. Começou então a praticar, aprendendo com outros tatuadores e buscando sempre o melhor para cada trabalho.

"Depois de fazer minha primeira tatuagem aos 17 anos, descobri como o mundo da tatuagem era lindo. Durante dois anos, comecei a criar várias tatuagens e a viver este mundo de perto até decidir comprar o meu primeiro kit de aprendiz aos 19 anos", destaca.

Com inspiração nas obras de Arlo DiCristina e Martin Aguaisol, o tatuador diz que a composição digital de Arlo e o uso de alto contraste por Martin foram fundamentais para determinar seu caminho e estilo único.

Especializado em trash polka e black and grey, especialmente suas tatuagens de caveiras e estátuas, é frequentemente reconhecido por seu estilo sombrio e taciturno de tatuagem. Além da experiência, o profissional coleciona participações em diversas exposições e eventos nos Estados Unidos e no exterior.

"Gosto de trabalhar com imagens de alto contraste. Eu levo em conta a passagem do tempo e como meu trabalho vai parecer para meus clientes dentro de alguns anos. Gosto muito de trabalhar com texturas e volumes, para os quais procuro me diferenciar através do uso de manchas e formas geométricas", destaca.

O processo de design da tatuagem envolve conversa e proximidade com o cliente. É quando ele se alinha e busca ir além de um simples desenho, esboçando tudo o que a tatuagem vai representar para a pessoa que a deseja.

"Eu tiro uma foto do local da parte do corpo onde meu cliente gostaria de tatuar, para ver melhor sua anatomia em relação ao desenho. Depois de receber as referências fornecidas pelo meu cliente, posso transformar sua ideia e criar um design exclusivo que parece ainda maior do que o que eles imaginaram. Após esse processo, coloco o estêncil na pele e começo a tatuagem", conta.

Em um mercado de tatuagem cada vez maior, seus planos incluem continuar a expandir seu nome globalmente e, ao mesmo tempo, inspirar outras pessoas.

"Ao entrar no mundo da tatuagem, me dediquei a me tornar uma pessoa disposta a ajudar o máximo de pessoas que eu puder, seja alguém com experiência ou alguém que está começando a tatuar. Também aprendi a receber e dar conselhos. Acredito que ninguém nasceu sabendo e sempre se pode aprender algo novo apesar da vasta experiência como tatuador", finaliza.

Conheça mais o trabalho de Facundo Gil em:

www.instagram.com/facundogil.ink