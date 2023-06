Rota de migração Califórnia - Texas supera Nova York - Flórida

Nos últimos 10 anos, os californianos que se mudam para o Texas se tornaram tão clichês quanto os nova-iorquinos que se mudam para a Flórida, de acordo com um novo estudo feito pela StorageCafe, uma empresa que rastreou as tendências de migração.

2021 foi um ano recorde em termos de mudanças da Califórnia para o Texas, com cerca de 111.000 pessoas fazendo a rota - 300 pessoas por dia. Dos 111.000, metade eram millennials. A rota de realocação interestadual mais popular nos EUA é desafiada apenas por Nova York-Flórida, que teve 93 mil pessoas fazendo a mudança em 2021.

"Não apenas a Texodus não está desacelerando, mas a rota está ficando mais lotada, aumentando 80% em 2021 em comparação com os números de uma década antes", disse a StorageCafe.

A StorageCafe forneceu uma análise dos condados da Grande Austin depois de realizar um estudo em todo o Texas.

De acordo com a análise, mais de 16.000 californianos se mudaram para os condados de Williamson e Travis em 2021. "Só o Condado de Travis é de longe o destino de realocação preferido entre as 25 principais rotas do estado para os californianos", disse StorageCafe.

A rota Califórnia - Texas obviamente não é uma via de mão única, mas os texanos tendem a se mudar para a Califórnia em números muito menores. Em 2021, um total de 33 mil residentes da Lone Star fizeram da Califórnia seu lar.

Mercado imobiliário

A análise disse que um grande motivo pelo qual as pessoas estavam deixando o Golden State era obter mais dinheiro com seu dólar imobiliário.

"Uma casa típica nos condados de [Williamson e Travis] é 69% mais barata do que no notoriamente caro condado de Los Angeles, resultando em uma diferença de preço de tabela de US$ 359.000", disse o estudo.

De acordo com o estudo, em média, as casas são 17% maiores no Texas quando comparadas com as casas na Califórnia, enquanto os apartamentos são 6% maiores.