Padrasto e enteado de 14 anos morrem após trilha sob calor extremo no Texas

Um morador da Flórida e seu enteado de 14 anos morreram depois de caminhar sob calor extremo no Parque Nacional Big Bend, no oeste do Texas, segundo autoridades.

O homem de 31 anos estava caminhando na trilha Marufo Vega na sexta-feira, 23, com seus dois enteados, de 14 e 21 anos.



As temperaturas no dia estavam de 119 graus Fahrenheit (48 graus Celsius), de acordo com o National Park Service. O parque, como outras partes do Texas, está passando por calor extremo com altas temperaturas diárias variando de 110 graus Fahrenheit (43 graus Celsius) a 119 graus Fahrenheit.



O garoto de 14 anos passou mal durante a caminhada e perdeu a consciência. Seu padrasto voltou para o veículo para buscar ajuda enquanto o irmão mais velho do menino tentava carregá-lo de volta ao início da trilha, de acordo com o serviço do parque.

As autoridades foram alertadas sobre a emergência às 18h na sexta-feira. Uma equipe de guardas florestais e agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA chegaram ao local às 19h30 e descobriu que o garoto de 14 anos já estava morto.

Os agentes começaram a procurar o pai e às 20h descobriram que seu veículo havia batido em um aterro em Boquillas Overlook. O homem foi declarado morto no local do acidente, disse o serviço do parque.



Os nomes das duas vítimas não foram imediatamente divulgados pelas autoridades, e as causas de suas mortes não foram imediatamente conhecidas.

“A trilha Marufo Vega serpenteia por um deserto extremamente acidentado e penhascos rochosos na parte mais quente do Parque Nacional Big Bend. Nenhuma sombra ou água torna esta trilha extenuante perigosa para tentar no calor do verão”, disse o serviço do parque em um comunicado à imprensa.



No sábado, um alerta de calor extremo estava em vigor para as áreas desérticas de Big Bend. O National Park Service disse que "os caminhantes devem sair das trilhas à tarde" e aconselhou os caminhantes a se manterem hidratados e limitarem sua exposição.

Em março, uma mulher de 64 anos desmaiou e morreu durante uma caminhada em Big Bend. Em fevereiro, um homem de 56 anos morreu depois de sentir dores no peito enquanto caminhava pela Trilha Pinnacles do parque.



Fonte: Associated Press.