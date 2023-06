Polícia oferece recompensa por homem que matou brasileiro na Califórnia

A polícia da Califórnia está oferecendo uma recompensa pelo homem que matou o jovem brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, a tiros na quarta-feira, 21, em Oakland.



Pelo relato de testemunhas e de um amigo no Brasil, o jovem estava fazendo uma entrega de flores e foi morto após brincar com o cachorro de um homem que passava.



Imagens de uma câmera de segurança mostram o brasileiro, que trabalhava como entregador de flores, realizando um serviço quando encontrou o criminoso, que passeava com dois cachorros. O vídeo mostra uma breve discussão entre os dois momentos antes do dono dos animais atirar em Matheus.



Fontes disseram ao canal KPIX que o brasileiro teria feito um comentário para um homem que passava. A troca verbal terminou com Gaidos atirando as flores e o vaso no suspeito, seguido pelo suspeito disparando uma arma.



"Aconteceu muito rápido. A briga na rua", disse Chris Flose, que estava passando na hora. "Aparentemente, houve um desentendimento entre duas pessoas e aumentou muito rápido."



Falando à emissora KTVU, a mãe do brasileiro, Isabel Martines, disse que ele estava no celular com um amigo do Brasil enquanto realizava a entrega. O amigo ouviu Matheus dizer "bom cachorro" e então uma movimentação.

"Matheus disse a ele no telefone 'Levei um tiro'", disse Martines. "Ele estava apenas fazendo sua última entrega antes de ir para casa. Ele não estava fazendo nada de errado."

De acordo com as autoridades, Matheus foi levado para o hospital, mas acabou morrendo. A polícia disse que está analisando o vídeo e divulgou as imagens das câmeras de segurança da rua, mas até agora ninguém foi preso.



A polícia de Oakland pediu ajuda para identificar o suspeito do crime. Em uma postagem nas redes sociais, a corporação oferece uma recompensa de até US$ 10 mil por informações sobre o caso.



Qualquer pessoa com informações sobre o caso foi solicitada a ligar para a Unidade de Homicídios do departamento em (510) 238-3821 ou para a linha de denúncia em (510) 238-7950.



Gaidos havia se mudado para os Estados Unidos há cerca de cinco anos e deveria retornar ao Brasil em menos de dois meses, disseram familiares ao Brasil Record News Internacional. Sua tia disse à Record que ele havia se mudado para a área da baía de São Francisco para escapar da violência no Brasil.

OPD is releasing these pictures in hopes the community can help identify these individuals who were walking in the area prior to the homicide of Matheus Gaidos.



The shooting occurred on 6-21-23, in the 400 block of 26th Street.



More in the link:https://t.co/zUzIsqeSKr pic.twitter.com/bd0lAYtPbc