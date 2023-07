Meteorologistas aumentam número de furacões no Atlântico em 2023

Pela segunda vez desde que suas previsões iniciais foram divulgadas em abril, especialistas da Colorado State University (CSU) – o grupo pioneiro na previsão sazonal de furacões durante a década de 1980 – aumentaram suas previsões para 2023, pedindo uma temporada de furacões acima da média, apesar de um formidável El Niño que normalmente desencorajaria a atividade de furacões no Atlântico.



A previsão anual atualizada agora prevê 18 tempestades nomeadas, nove furacões e quatro que atingirão o status de grande furacão com ventos de pelo menos 115 mph. Em abril, a universidade só pensava que a temporada terminaria com cerca de 13 ciclones nomeados, seis furacões e dois grandes furacões.



Os meteorologistas creditam a continuação do calor anormal recorde em todo o Atlântico Norte pelo aumento em seus números nesta temporada. As perspectivas de julho demonstram historicamente uma forte correlação com a atividade sazonal de furacões.



As temperaturas da superfície do mar nesta região durante junho não foram apenas as mais quentes já registradas, mas o afastamento da média foi mais do que o dobro do recorde anterior de junho de 2008, de acordo com dados do governo.



As últimas perspectivas da CSU observam que dos cinco meses de junho mais quentes do Atlântico Norte (1995, 2008, 2010, 2020 e 2005), todos terminaram com temporadas de furacões acima da média e todos, exceto um, foram classificados como hiperativos.



Embora nenhuma dessas temporadas anteriores de furacões tenha coincidido com um El Niño no Pacífico – um fenômeno que geralmente reduz a atividade de furacões no Atlântico por meio do aumento do cisalhamento do vento – os especialistas acreditam que o calor extremo do Atlântico diminuirá a influência do El Niño este ano na bacia.



Os especialistas da CSU apontam para as águas excepcionalmente mais frias do que a média no Pacífico oeste do México e da Califórnia – a fase negativa de um fenômeno conhecido como Oscilação Decadal do Pacífico ou PDO – para um potencial efeito de abrandamento no El Niño que tornaria as previsões mais agressivas para o El Niño de 2023 é menos provável.



A temporada de furacões de 2010, uma das mais ativas deste século, produziu 12 furacões, mas não atingiu os Estados Unidos. Em contraste, 1985 produziu uma média de sete furacões, mas seis deles atingiram os Estados Unidos, empatando com o maior número de furacões em uma única temporada.

Veja o relatório da temporada 2023.