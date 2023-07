Chuvas torrenciais destroem estradas e cancelam voos no Nordeste dos EUA

Pelo menos uma pessoa morreu nas cheias causadas pelas chuvas torrenciais que caem desde domingo no Nordeste dos Estados Unidos, e que deverão persistir até terça-feira, 11. Segundo as autoridades do condado de Orange, no estado de Nova Iorque, uma mulher foi arrastada pelas águas ao tentar sair de casa com um cão ao colo e acabou se afogando.



A tempestade atinge sobretudo o Norte rural de Nova Iorque e o vizinho Vermont, onde mais de 100 mm de chuva caíram durante a noite de domingo para segunda-feira em algumas zonas do estado, sobretudo na região montanhosa central, onde os solos já se encontram saturados.



Os serviços de meteorologia alertam que o valor acumulado de precipitação poderá ultrapassar os 170 mm durante o dia, superando largamente os números médios esperados para todo o mês de Julho.



Milhares ficaram sem energia. Na noite de domingo, cerca de 12.000 casas estavam sem eletricidade no estado de Nova York.



O governador do Vermont, Phil Scott, declarou o estado de emergência para “aumentar o nível de prevenção e acelerar a resposta” dos serviços de proteção civil, e anunciou que está em contato com as autoridades federais. Os habitantes deste estado têm sido bombardeados com sucessivos alertas de cheias rápidas. A ameaça potencial é comparada aos efeitos da passagem do furacão Irene em 2011, que teve um impacto catastrófico na região da Nova Inglaterra.



Não há, até ao momento, registo de vítimas no Vermont.



Alertas de inundação foram emitidos para partes da Pensilvânia, Nova York, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Nova Jersey e Connecticut até a tarde de terça-feira.

Enquanto isso, mais de 1.000 voos para os aeroportos de Nova York foram cancelados como resultado do clima.



