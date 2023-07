Pelo menos 3 pessoas contraem HIV após "lifting de vampiro" no Novo México

Uma clínica do Novo México está sendo acusada de ter contaminado com o vírus HIV pacientes que realizaram um procedimento estético chamado “lifting de vampiro”, usado para rejuvenescimento da pele. Há pelo menos três casos de infecções desde 2018.

No caso mais recente, uma paciente acionou a justiça após ter descoberto estar com vírus. Ela realizou o procedimento em 2018 – que consiste em injetar sangue do próprio paciente na face -, no VIP Beauty Salon and Spa em Albuquerque, Novo México, que já foi vinculado a dois casos de infecção pelo vírus da Aids em 2019.

Agora, o Departamento de Saúde do Novo México (DOH) está dizendo às pessoas que receberam o tratamento, que elas podem estar em risco de infecções transmitidas pelo sangue, como HIV e hepatite C, e pediu para que elas realizassem testes.



A clínica está fechada desde 2018 após a vigilância sanitária local ter constatado problemas na esterilização dos produtos usados. Já naquela ocasião, foi apresentado o risco que isso representava aos pacientes e a dona da clínica foi presa.







Proibido no Brasil, o lifting de vampiro ficou famoso para os brasileiros após ter sido realizado pela cantora Anitta, que vai mensalmente a uma clínica em Miami para realizar a técnica.

Tratamentos faciais de vampiro - também conhecidos como tratamentos faciais de proteínas ricas em plasma (PRP) - são um tipo de procedimento cosmético que usa o próprio sangue do paciente para reduzir a aparência de linhas faciais e rugas, bem como atenuar os danos causados pelo sol.



Durante o procedimento, é coletada uma pequena quantidade de sangue do paciente, da qual são separados o plasma rico em proteínas e as plaquetas. A mistura é então introduzida de volta na pele, seja por meio de microagulhamento - que envolve muitas pequenas perfurações na testa e nas bochechas - ou injetando o sangue na pele como preenchimento, um procedimento conhecido como "lifting facial de vampiro".



Acredita-se que o procedimento promova a renovação celular e leve a um aumento na produção de colágeno e elastina, tornando a pele mais lisa, firme e preenchida.