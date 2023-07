Bank Of America é multado em US$ 250 milhões por contas falsas e taxas ilegais

O Consumer Financial Protection Bureau ordenou que o Bank of America pague mais de $ 250 milhões por alegações de que abriu contas falsas, reteve recompensas de cartão de crédito e cobrou taxas ilegais no mais recente escândalo do banco americano que já pagou milhões em multas por práticas ilegais de cartão de crédito.



O Bank of America terá que pagar mais de US$ 100 milhões a clientes por uma série de violações, incluindo apropriação indevida de informações pessoais confidenciais para abrir contas sem o conhecimento do cliente, anunciou a agência nesta terça-feira, 11.



Além disso, ele terá que pagar US$ 90 milhões em multas ao CFPB e US$ 60 milhões em multas ao Office of the Comptroller of the Currency por fraude ilegal nas taxas impostas a clientes com fundos insuficientes em suas contas.



Os clientes que não tivessem fundos suficientes em suas contas seriam cobrados uma taxa de $ 35 se o banco tivesse que recusar uma transação de acordo com a política do Bank of America, mas o CFPB descobriu que o banco permitia que essas taxas fossem cobradas repetidamente para a mesma transação, permitindo gerar “receita adicional substancial cobrando ilegalmente várias taxas de $ 35”.



Por mais de 10 anos, os funcionários do Bank of America registraram consumidores ilegalmente em contas de cartão de crédito sem o conhecimento ou autorização dos consumidores, também constatou a investigação do CFPB.



Esta não é a primeira vez que o Bank of America é investigado por práticas ilegais. Em maio passado, o banco teve que pagar US$ 10 milhões em uma multa civil, depois que os reguladores federais disseram que ele bloqueou ilegalmente as contas de milhares de clientes. Em julho, o banco foi condenado a pagar uma multa de US$ 225 milhões por prejudicar o desembolso dos benefícios estaduais de desemprego durante a pandemia.

O Bank of America também teve que pagar centenas de milhões de dólares em reparação aos consumidores, disse o CFPB. Quase 10 anos atrás, o Bank of America foi pego conduzindo práticas ilegais de cartão de crédito e condenado a pagar US$ 727 milhões em reparação às vítimas, disseram reguladores federais.







Outros bancos como o Wells Fargo foram pegos violando as leis dos EUA. Por mais de uma década, milhares de funcionários da Wells Fargo, sob pressão para atingir as metas de vendas, abriram milhões de contas bancárias falsas sem a permissão dos clientes, arrecadando milhões de dólares em taxas e juros. O Wells Fargo pagou US$ 3 bilhões em 2020 para encerrar uma ação civil movida pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Departamento de Justiça sobre o escândalo da conta falsa.

No final do ano passado, o Consumer Financial Protection Bureau também ordenou que a Wells Fargo pagasse US$ 2 bilhões em restituições e US$ 1,7 bilhão em multas por várias violações da lei financeira do consumidor, incluindo cobrar dos clientes “taxas e juros cobrados ilegalmente” sobre empréstimos de automóveis e hipotecas.



Fonte: Forbes.