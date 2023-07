Jackpot da Powerball acumula e atinge US$ 725 milhões

Um jackpot estimado de $ 725 milhões estará em jogo para o próximo sorteio da Powerball, depois que nenhum bilhete premiado foi vendido para o sorteio de segunda-feira, 10. O novo jackpot é o sétimo maior da história do jogo.

O jackpot da Powerball rolou depois que ninguém acertou todos os seis números sorteados - bolas brancas 2, 24, 34, 53, 58 e Powerball vermelha 13.



Ninguém ganhou a Powerball desde 19 de abril, quando um bilhete em Ohio rendeu um prêmio de US$ 252,6 milhões.



Houve 35 sorteios consecutivos sem um vencedor do jackpot. O maior jackpot da Powerball de todos os tempos foi de $ 2,04 bilhões da Powerball em novembro passado.



As chances gerais de ganhar o jackpot da Powerball são de 1 em 292,2 milhões.



O próximo sorteio será na quarta-feira, 12. Os sorteios são realizados às 22h59 todas as segundas, quartas e sábados do estúdio da Florida Lottery em Tallahassee.



Powerball custa $ 2 para jogar. Por um adicional de US$ 1 por jogo, o recurso Power Play pode multiplicar os prêmios não jackpot por duas, três, quatro, cinco ou 10 vezes.







Pessoas que estão no Brasil também podem participar do jogo seguindo os passos de aposta online (via portal Metrópoles):

1. Para começar, clique neste link para acessar as grades de jogos da Powerball on-line a partir do The Lotter.

2. Agora escolha 5 números entre os 69 disponíveis e depois 1 número “Powerball” entre os 26 disponíveis. Se você quiser melhorar suas chances de ganhar, você também pode assinar a opção “Power Play” por um valor adicional de R$ 13 para cada bilhete comprado.

3. Escolha seu modo de jogo a partir de um bilhete clássico, um número de sorteios entre 5 e 52 (desconto de até 25%) ou uma assinatura que lhe ofereça o sétimo bilhete da “Powerball” de graça.

4. Pague por meio de Pix ou TED do Banco do Brasil, Bradesco, Santander ou Itaú. O horário máximo para validar o pagamento é 22h30 (horário do Rio de Janeiro) toda segunda, quarta e sábado.