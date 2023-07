Do sul da Califórnia ao sul da Flórida, moradores estão sob aviso de calor excessivo

O calor extremo levou o Serviço Nacional de Meteorologia a emitir alertas de calor para mais de 86 milhões de pessoas, de acordo com o heat.gov, com as temperaturas mais altas destinadas do sul da Flórida até o sul da Califórnia.

A onda de calor escaldante que se instalou em uma faixa de costa a costa dos EUA eleva as temperaturas nesta quarta-feira, 12, em torno de 43°C em partes do sudoeste, criando condições perigosas para quase 100 milhões de americanos até o fim de semana, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de calor para grande parte do sul da Flórida e partes do Panhandle da Flórida até quinta-feira. Os valores do índice de calor serão superiores a 105 graus F (em torno de 40°C).

A temperatura em Las Vegas pode subir para 108 graus F (42°C) nesta quarta-feira antes de desafiar a máxima histórica da cidade deserta de 117 F (47°C) no próximo domingo, disse o serviço meteorológico.



No Texas, o Serviço Meteorológico dos EUA alertou que as temperaturas podem subir para além dos 45 graus Celsius. As autoridades reforçaram as recomendações para todos se manterem hidratados e evitarem atividades físicas intensas.



Em Phoenix, Arizona, esperava-se que a alta chegasse acima de 110 F (43°C) pelo 13º dia consecutivo nesta quarta-feira. A previsão coloca as máximas diárias da cidade acima de 110 F pelo menos até a próxima quarta-feira, o que quebraria o recorde de 18 dias acima da marca estabelecida em junho de 1974.



Em East Mouline, no Estado de Illinois, bombeiros usaram as potentes mangueiras de seus caminhões para refrescar os residentes em um campo. Mas, infelizmente, os avisos de altas temperaturas trazem mais preocupação do que diversão.

A Casa Branca anunciou na terça-feira, 11, que investirá US$ 5 milhões para gerenciar e melhorar a resiliência ao calor extremo experimentado nos Estados Unidos neste verão. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica estabelecerá dois centros de pesquisa virtuais que serão financiados por meio de um investimento de US$ 5 milhões da Lei de Redução da Inflação que Biden sancionou em agosto passado.





Se algumas regiões enfrentam sol escaldante, outra parte dos Estados Unidos sofre com chuvas e inundações. É o caso do Vale do MIssissipi e do Arkansas – neste último, foi emitido um alerta de “alagamento relâmpago” devido a fortes chuvas que poderiam chegar a 350 mm hoje.

Em Vermont, as tempestades fizeram rios transbordar e ameaçar a capacidade máxima de represas. Em boa parte dessa região Nordeste, incluindo estados e Nova York e Nova Inglaterra, pessoas tiveram que deixar suas casas e negócios, e serviços de transporte foram suspensos devido a alagamentos. O governador Phil Scott, de Vermont, descreveu a inundação como "histórica e catastrófica".