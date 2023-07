Hometown Heroes: saiba mais sobre o programa de assistência a compradores da casa própria na FL

Para muitos que sonham com a casa própria, existe um programa de assistência para quem quer comprar uma casa por primeira vez na Flórida. O Florida Hometown Heroes, programa lançado em Junho de 2022 para ajudar compradores qualificados, foi expandido em 1º de julho para oferecer ainda mais assistência.

O programa inicialmente ajudou veteranos, professores, enfermeiras e policias a comprar casas, e agora inclui mais trabalhadores em tempo integral com um empregador baseado na Flórida.

A princípio, Hometown Heroes oferecia aos compradores qualificados um máximo de US$ 25.000 em adiantamento e assistência para custos de fechamento. Agora, a partir de 1º de julho, o programa recebeu US$ 100 milhões adicionais para o ano fiscal de 2023-24 por meio do Live Local Act, além de incluir taxa de juros mais baixa e taxas iniciais reduzidas.

Como o programa funciona e quem qualifica:

* Trabalhadores qualificados e empregados em tempo integral por um empregador com sede na Flórida podem obter ajuda em qualquer primeira hipoteca do FHA, VA, RD, Fannie Mae ou Freddie Mac.

* A entrada e a assistência para custos de fechamento estão disponíveis na forma de uma segunda hipoteca diferida de 0%, não amortizável, de 30 anos, que se tornaria devida e exigível após a venda da propriedade, refinanciamento, transferência de escritura ou se a propriedade não é mais a residência principal do requerente.

* Para qualificar, os candidatos devem entrar em contato com um dos oficiais de empréstimo participantes da Flórida Housing, ter uma pontuação mínima de crédito de 640, ser um comprador de casa por primeira vez, e ganhar menos de 150% da renda média da área onde vive (US$ 154.800 no Condado de Miami-Dade, US$ 144.000 em Broward, US$ 146.100 no condado de Palm Beach, e US$ 131.700 no condado de Orange).

* Especificamente, o programa agora inclui: policiais, agentes penitenciários certificados, oficiais de liberdade condicional, 911 operadores, bombeiros, paramédicos, técnicos de emergência médica, professores, administradores de educação, profissionais de saúde, funcionários de creche, e militares ativos ou veteranos.

Até o momento de seu lançamento, o programa ajudou 6.753 famílias a realizarem o sonho da casa própria.

Sempre tenha em mente que um agente imobiliário qualificado poderá indicar um profissional licenciado na área de empréstimos hipotecários - caso você já não esteja trabalhando com um - que possa auxiliar no processo de qualificação de um empréstimo, mas você, o comprador, será o responsável em solicitar a assistência do programa Hometown Heroes.

Para mais informações sobre o Florida Hometown Heroes Housing Program, visite www.floridahousing.org/hometownheroes.

