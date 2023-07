Tony Vilella se consolida como um dos melhores tatuadores nos EUA

Artista brasileiro mundialmente conhecido, o tatuador Tony Vilella solidifica cada vez mais sua carreira nos Estados Unidos. Residindo na cidade de Nova York, ele vem ampliando seu espaço como tatuador profissional, recebendo prêmios e também atuando como jurado em convenções de tatuagem, além de ministrar oficinas e seminários.

Com sua imersão no estudo da arte clássica, o artista conseguiu transmitir a técnica e a percepção da arte moderna para a indústria da tatuagem. Especialista em tatuagem hiper-realista, com um estilo cativante, Vilella tem se destacado no mundo das artes, colecionando prêmios e participações em eventos, como a Empire State Tattoo Convention - amplamente reconhecida como o evento de tatuagem mais importante dos Estados Unidos e um dos mais relevantes do mundo.

Em 2018, o tatuador brasileiro ganhou o cobiçado prêmio "Best of Show", que reconhece a tatuagem mais impressionante e excepcional do evento. Na Empire State Tattoo Convention os melhores tatuadores do mundo se reúnem, apresentando suas técnicas e estilos únicos em uma competição bastante acirrada. A vitória consolidou sua posição como um dos principais tatuadores do mundo e o único brasileiro a receber tal honra.

Com 17 anos de experiência, sua trajetória é alicerçada em anos de experiência e dedicação à arte da tatuagem. Pessoas, animais, objetos, filmes ou tatuagens de fantasia - qualquer desenho vira uma obra de arte em suas mãos.

Com um trabalho verdadeiramente excepcional, caracterizado por sua técnica impecável, criatividade e atenção aos detalhes, sua capacidade de transformar ideias em tatuagens memoráveis é uma prova de sua habilidade e talento artístico. Ele se destaca como uma figura marcante na comunidade da tatuagem, inspirando outros artistas e mostrando o potencial do talento brasileiro nessa área.

Tendo começado sua carreira no Brasil ainda adolescente e com bastante persistência, Vilella é hoje um dos artistas mais celebrados em seu ofício. Ao Gazeta News, ele fala sobre o início e a dificuldade do acesso aos instrumentos e também ao mundo da tatuagem onde morava.

"Sempre gostei de arte em geral e desenhar é meu hobby favorito desde a infância. Conheci o mundo da tatuagem através de amigos e conhecidos e fui me apaixonando cada vez mais porque via que poderia ter um futuro trabalhando com o que eu amava fazer. No entanto, naquela época tudo era difícil de acessar no Brasil. Os materiais para tatuagem eram restritos, assim como o acesso à internet. Eu não conseguia acompanhar o que estava acontecendo em todo o mundo, então não tinha certeza absoluta de que minha paixão seria minha carreira", detalha.

Estilo realista

Desde criança investiu no estudo da tatuagem como forma de expandir seu mundo artístico, iniciando sua carreira profissional em 2006. No estilo de tatuagem realista encontrou sua paixão e por isso investe todos os seus estudos e conhecimentos nela. É um admirador da pintura clássica e sempre buscou estudar seus pintores preferidos através de livros e editoras especiais de arte, depois de muitos anos conseguiu realizar seu sonho mudou-se para outro estado do Brasil para poder crescer no estudo da pintura clássica com um dos o mais renomado Mestre de Arte Moderna do Brasil. Paulo Frade é morador da cidade de São Paulo, é um dos únicos mestres da arte italiana no Brasil.

Desde cativantes retratos de família até cenas de franquias icônicas da mídia como Batman ou Capitão América, bem como animais corajosos e representações etéreas de deuses gregos. Com cada peça, Vilella aprimora seu estilo de realismo para criar peças multidimensionais que saltam da pele.

Tintas para tatuagem

Desenvolvido por Tony Vilella em parceria com a empresa de tintas para tatuagem "Raw Pigments", a "Portrait Essentials" é um conjunto exclusivo de tintas cuidadosamente criado para atender às necessidades dos tatuadores de todos os níveis, inspirados na pintura clássica do realismo. Cada tom foi cuidadosamente criada por ele.

Tony Vilella é especialista em tatuagem hiper-realista e conseguiu transmitir a técnica e a percepção da arte moderna para a indústria da tatuagem. - Divulgação. Anterior Próximo

De tatuador a jurado em convenções de tatuagens

Sua técnica é reconhecida pela qualidade de aplicação e composição em suas peças, atraindo admiradores do mundo todo. Devido à sua experiência e reputação, muitas vezes Tony foi também encarregado da desafiadora tarefa de ser um juiz em vários eventos de renome.

Dentre esses eventos, destaca-se a "Semana da Tatuagem" como a maior e mais importante convenção de tatuagem da América Latina. Neste grandioso evento, Tony teve a honra de avaliar o trabalho de uma vasta gama de talentosos artistas, analisando a originalidade, técnica e expressão artística presentes em cada criação. Sua contribuição como juiz nesse contexto é inestimável, pois auxilia na identificação e reconhecimento dos melhores profissionais do setor. Além disso, Tony Vilella também foi convidado para jurar no "Villain Arts Tattoo Festivals".