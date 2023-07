Brasileiro de 14 anos morre atropelado por van em New Jersey

Um brasileiro de 14 anos morreu após ser atropelado por uma van enquanto andava de bicicleta, em South River, New Jersey.



Bryan Luiz Barbosa pedalava próximo ao cruzamento das ruas Whitehead e Russell quando foi atingido pelo veículo, na última sexta-feira (7). O adolescente nasceu em Divinópolis (MG) e morava há oito anos com a família nos Estados Unidos.



Após atingir o garoto, o motorista passou por cima dele e fugiu sem prestar socorro. No vídeo da câmera de segurança que registrou o acidente, é possível ver o adolescente mudando de lado da rua quando vê a van, que vem logo atrás e não freia. Ele dá uma olhada rápida, tenta pedalar mais rápido e é atropelado por ela.



Apesar de fugir da cena do crime, o homem de 63 anos, identificado como Michael Arena, foi preso pela polícia local. Ele deve responder por homicídio culposo e abandono do local de acidente.



De acordo com o jornal My Central Jersey, Bryan Barbosa era filho único de Ana Christina Taotoro e Luis Barbosa. Ele nasceu no Brasil e aprendeu a falar inglês na escola quando mudou-se para os EUA na segunda série. Ele estava para começar seu primeiro ano na South River High School no outono, onde jogaria futebol.



"Ver o veículo não apenas atingir a criança, mas passar por cima como aconteceu, é de tirar o fôlego", disse o vizinho cujo sistema de câmeras flagrou o crime, David Gudzak, à emissora ABC7.



Segundo a testemunha, o adolescente estava claramente vivo e bem na frente da van, quando o motorista decidiu pisar no acelerador. "Tenho uma imagem do garoto olhando para a van logo antes de passar por cima dele. Depois que a van passou, do jeito que ele estava deitado no chão, não havia como ele sobreviver", opinou o vizinho.



O adolescente foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. "Partiu cedo demais, seu espírito radiante continua a iluminar nossos corações. Bryan Barbosa era uma alma vibrante com sonhos que não conheciam limites, deixou uma marca em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz trecho do obituário feito pela família.



Uma campanha online foi criada no GofundMe para ajudar a família do adolescente. Vizinhos, amigos e familiares de Bryan também têm feito homenagens no local onde ele foi morto.