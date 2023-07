Mais da metade das praias dos EUA estão cobertas de fezes e impróprias para banho

Mais da metade das praias do país estão contaminadas com cocô e esgoto, tornando suas águas impróprias para nadar, de acordo com um relatório chocante da Environment America publicado pelo New York Post.



O grupo descobriu que 55% das mais de 3.100 praias testadas em 2022 tiveram pelo menos um dia em que a “contaminação fecal” atingiu níveis potencialmente inseguros, superando a referência da Agência de Proteção Ambiental para alertas e fechamentos de praias.



Segundo o relatório, as costas americanas estão poluídas com dejetos humanos e animais, despejados no oceano por transbordamentos de esgoto, fazendas industriais e operações industriais de gado.



“Infelizmente, a infraestrutura de esgoto em todo o país é inadequada ou está em mau estado de conservação, permitindo que o esgoto bruto chegue até nossas vias navegáveis”, diz o relatório. “Os esgotos sanitários transbordam até 75.000 vezes por ano nos EUA.”



O Environment America observa que a maior parte da contaminação estava na forma de fezes de esgotos, fossas sépticas privadas - usadas por um em cada quatro americanos - e dejetos animais de fazendas industriais.



Nadar na água de fezes pode causar “doenças respiratórias, infecções nos ouvidos e olhos e erupções cutâneas”, alerta o grupo, observando que há cerca de 57 milhões de casos de doenças transmitidas pela água relatados nos EUA todos os anos.



Piores praias



As praias do Texas estavam entre as piores do país, com 90% das 61 praias testadas em níveis insalubres.

Como região, a Costa do Golfo foi a que teve o pior desempenho, com 84% da costa não cumprindo os padrões de limpeza – seguida pela Costa Oeste e pelos Grandes Lagos.

Louisiana e Pensilvânia, com suas praias do Lago Erie, foram os principais estados infratores, com suas praias com 100% de falha de segurança.

As praias de Oregon são as mais consistentemente sujas dos EUA, com seis de suas praias em níveis sanitários inseguros em mais de 75% do tempo em que foram testadas, de acordo com a pesquisa.



Causas



Além das redes de esgoto antigas, a expansão urbana, construções novas, estradas pavimentadas e estacionamentos também estão entre as causas. “A pavimentação de pântanos ou florestas que antes absorviam chuva e filtravam a poluição piora esse problema.”



Atualizar o envelhecido sistema de esgoto do país é uma forma de diminuir o problema. Embora o Congresso tenha comprometido mais de US$ 25 bilhões para projetos de esgoto e águas pluviais desde 2021, a EPA estima que custaria cerca de US$ 271 bilhões para consertar a infraestrutura de águas residuais em todo o país.



O levantamento anual de praias por oceanos, lagos e rios inclui um recurso onde os usuários podem rastrear as praias por estado.