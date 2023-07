Ron DeSantis oficializa candidatura para as primárias republicanas da Carolina do Sul

O governador da Flórida, Ron DeSantis, apresentou a papelada nesta terça-feira, 18, para as primárias republicanas da Carolina do Sul, tornando-se o primeiro candidato presidencial de um grande partido oficialmente na votação para a disputa pelo primeiro lugar no sul.



DeSantis assinou seus documentos durante uma parada na sede do Partido Republicano da Carolina do Sul em Columbia, ladeado por apoiadores, incluindo legisladores estaduais que endossaram sua candidatura.

O pedido ocorre em um momento importante para DeSantis e sua campanha como governador faz sua terceira passagem pela Carolina do Sul como candidato à Casa Branca. Ele entrou na corrida em maio com expectativas de que se tornaria a principal ameaça ao ex-presidente Donald Trump. Mas DeSantis tem lutado para fazer incursões contra Trump, que detém a liderança nas primárias, e recentemente começou a cortar pessoal de campanha.



DeSantis condenou o que caracterizou como “armamento do governo” nos processos judiciais movidos contra Trump, ecoando uma linha que o ex-presidente aperfeiçoou em seus próprios discursos após sua acusação por acusações federais.



O lançamento é o segundo pronunciamento político oficial da campanha de DeSantis. Em junho, ele delineou suas propostas de imigração – que pedem o fim da cidadania por primogenitura e a conclusão da construção do muro da fronteira sul – durante uma visita a uma cidade fronteiriça do Texas.

A Carolina do Sul deve realizar suas primárias presidenciais do Partido Republicano em 24 de fevereiro. base de apoio para Trump em suas campanhas anteriores.



Fonte: Associated Press.