Departamento de Estado dos EUA expande horário de atendimento para passaportes

Em meio a um aumento sem precedentes na demanda pelo processamento de passaportes, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está expandindo o horário do call center de processamento de solicitações nos fins de semana.



Em uma declaração à NBC News, um funcionário do Departamento disse que a agência agora oferece serviço de call center nos finais de semana, sábados e domingos, das 10h às 15h (horário leste EUA).



O porta-voz disse que a agência também triplicou o número de linhas telefônicas disponíveis no National Passport Information Center e que está contratando e treinando "agressivamente" mais funcionários para lidar com o fluxo de chamadas que continua recebendo.



O Departamento disse este mês que está enfrentando um aumento na demanda de passaportes este ano, com aproximadamente 400.000 solicitações chegando a cada semana - número apenas um pouco abaixo dos mais de 500.000 pedidos por semana que recebia no primeiro semestre do ano, já que as viagens internacionais americanas disparam neste verão.

No geral, o Departamento de Estado espera receber quase 2 milhões de solicitações a mais neste ano fiscal do que em seu recorde anterior, ano pré-pandêmico em termos de solicitações. A agência pede que a solicitação seja feita pelo menos seis meses antes da data de partida.



De acordo com o site do Departamento de Estado dos EUA, o tempo de processamento de rotina para passaportes é de 10 a 13 semanas. Se você deseja que seu passaporte seja expedido por US $ 60 extras, pode levar de 7 a 9 semanas.