Estados Unidos receberam mais de 710 mil turistas brasileiros em 2023

A chegada de turistas aos Estados Unidos cresceu 19,7% em junho, em relação ao mesmo período de 2022. Foram 4,2 milhões de viajantes aéreos, alcançando os 80,2% dos níveis pré-pandemia. Os dados são do Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA, que revelou ainda as maiores movimentações de/para EUA: México (3,3 milhões), Canadá (2,6 milhões), Reino Unido (2 milhões), Alemanha (1 milhão) e República Dominicana (998 mil).



Já os embarques de passageiros aéreos internacionais de/para os EUA (chegadas e partidas) totalizaram 22,7 milhões em junho de 2023, um aumento de 19% em relação a junho de 2022, com embarques atingindo 95,4% do volume pré-pandemia. Foi o 20º mês consecutivo em que as chegadas de visitantes estrangeiros ultrapassaram 1 milhão, atingindo 73,2% do volume pré-pandêmico de junho de 2019, mas abaixo dos 73,6% em junho de 2023.

O Brasil enviou cerca de 123,2 mil passageiros para os EUA em junho, um crescimento de 46% em relação ao enviado em junho de 2022 (84 mil passageiros). Já com relação a 2019, quando 157 mil brasileiros ou viajantes que partem do Brasil visitaram os EUA em junho, a queda ainda é expressiva de cerca de 27%. Agora com relação diretamente ao mês anterior (maio de 2023), a variação é de 5%. No acumulado do ano, já são cerca de 710 mil brasileiros nos EUA.

Nova York (3,12 milhões), Los Angeles (2,04 milhões), Miami (1,89 milhão) Newark (1,42 milhão) e San Francisco (1,37 milhão) foram as principais portas de entrada de visitantes em junho de 2023. No caminho inverno, as principais portas de entrada de norte-americanos no terceiro mês do ano foram: Londres/Heathrow (1,72 milhão) Cancún (1,2 milhão), Toronto (1 milhão), Paris (825 mil) e Frankfurt (703 mil).

O Brasil é hoje o sétimo maior mercado internacional emissor de turistas para os Estados Unidos, atrás de Coreia do Sul, China, Japão, Reino Unido, México e Canadá. No ano passado, 1,225 milhão de turistas brasileiros visitaram os EUA, um aumento de 412% em relação a 2021, mas ainda uma queda de 41% em relação aos mais de 2 milhões de brasileiros de 2019. E em janeiro de 2023, o fluxo entre os dois países segue acelerado.



A ligação com a Europa continuou se fortalecendo, totalizando 7,42 milhões de passageiros, um aumento de 15,9% em relação a junho de 2022, queda de apenas 7% em relação a junho de 2019. América do Sul/Central/Caribe totalizaram 5,3 milhões, alta de 13,5% em relação a junho de 2022 e alta de 3,8% em relação aos níveis pré-pandemia. A Ásia, por sua vez, totalizou 2,1 milhões de passageiros, alta de 103%, mas queda de 35,2% em relação a junho de 2019.



