Jackpot da Mega Millions sobe para $ 910 milhões

O jackpot, prêmio principal da Mega Millions, subiu para cerca de US$ 910 milhões depois que o sorteio da noite de terça-feira, 25, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 3, 5, 6, 44, 61 e a bola amarela 25.



A ausência de um vencedor para o estimado prêmio de $ 820 milhões eleva a contagem de sorteios acumulados para 28, pelo menos para o grande prêmio. O próximo sorteio será sexta-feira, dia 28, às 11pm (horário leste).



O novo prêmio de US$ 910 milhões está entre os maiores da história da loteria dos Estados Unidos e segue um prêmio de US$ 1,08 bilhão da Powerball ganho por um jogador em 19 de julho em Los Angeles, que foi o sexto maior da história dos Estados Unidos.

O maior jackpot dos EUA foi um prêmio Powerball de $ 2,04 bilhões ganho em novembro de 2022.

Os jackpots nos dois jogos de loteria crescem tanto porque as grandes probabilidades tornam a vitória tão improvável, permitindo que o grande prêmio acumule repetidamente. As chances de ganhar o jackpot da Mega Millions são de 1 em 302,5 milhões.

O jogo paga muito mais prêmios menores, que começam em $ 2. A probabilidade geral de ganhar qualquer prêmio é de 1 em 24.

Dois bilhetes para o sorteio de terça-feira combinaram todas as cinco bolas brancas para ganhar o prêmio de segundo nível do jogo. Um deles, vendido no Texas, vale US$ 4 milhões e o outro foi vendido em Maryland e ganhou o prêmio padrão de $ 1 milhão.



O jogo de $ 910 milhões na noite de sexta-feira será nesse valor apenas se um único jogador vencer e escolher ser pago por meio de uma anuidade de um pagamento imediato e 29 cotas anuais. Mas os ganhadores do jackpot quase sempre recebem o dinheiro de uma só vez, descontando impostos, que está estimado em US$ 464,2 milhões.

A Mega Millions é jogada em 45 estados, Washington, D.C. e nas Ilhas Virgens Americanas.



Fonte: Local 10.