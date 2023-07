Pai quebra para-brisa e resgata filho preso no carro sob forte calor do Texas

Um bebê foi resgatado de um carro escaldante no sul do Texas no início desta semana, depois que a família da criança acidentalmente deixou as chaves no veículo.



Imagens do resgate feitas por um espectador mostram a cena se desenrolando em um estacionamento em Harlingen, que fica no extremo sul do Texas.



Uma multidão pode ser vista cercando o veículo, trabalhando em conjunto para quebrar o para-brisa dianteiro com vários instrumentos. Eles conseguem quebrar o vidro e passam a criança pelo buraco no para-brisa. Ela estava chorando, mas não teve gravidade.



O índice de calor naquele dia era de mais de 100°F (37°C).

Não ficou claro quanto tempo a criança ficou no veículo antes de ser resgatada. De acordo com a National Highway Traffic Administration, leva apenas 10 minutos para um carro fechado sob o sol aquecer mais 20 graus.



A temperatura corporal das crianças sobe três a cinco vezes mais rápido que os adultos. Quando as crianças são deixadas em um veículo quente, a situação pode rapidamente se tornar perigosa.



"Quando a temperatura do corpo da criança chegar a cerca de 104, eles começarão a ter emergências médicas significativas. Quando o corpo chegar a 108°, eles morrerão", explicou Zavadsky.



O Texas lidera o país em mortes de carros quentes, mas é seguido pela Flórida que está batendo recorde. Só este ano, 14 crianças morreram em um carro nos EUA, 6 delas na Flórida e duas no Texas, segundo a kids and car.org.