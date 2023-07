EUA atingem recorde de pessoas que não se casaram

Mais pessoas estão adiando o casamento nos EUA. A parcela da população americana de 40 anos que nunca se casou atingiu um recorde em 2021, de acordo com o Pew Research Center. 25% das pessoas de 40 anos permaneceram solteiras em 2021, acima dos 20% há pouco mais de uma década em 2010, segundo a análise dos dados do Bureau do Censo dos EUA.

O casamento sempre foi uma instituição central na vida dos americanos. Em 1980, apenas 6% das pessoas de 40 anos nunca haviam se casado. Mas as pessoas nascidas a partir da década de 1960 têm cada vez mais adiado o casamento, e uma parcela crescente está abandonando-o completamente.

Os dados de 2021 marcam um novo marco nessa tendência de décadas. Enquanto muitos solteiros de 40 anos vivem com um parceiro romântico, a maioria não vive. Em 2022, 22% dos adultos nunca casados de 40 a 44 anos moravam juntos.

A proporção de pessoas de 40 anos em 2021 que nunca se casaram variou de acordo com as seguintes características demográficas:

- Sexo: Uma parcela maior de homens do que de mulheres nunca se casou.

- Raça e etnia: negros de 40 anos eram muito mais propensos a nunca ter se casado do que hispânicos, brancos e asiáticos de 40 anos.

- Nível de escolaridade: pessoas de 40 anos sem um diploma universitário de quatro anos eram mais propensas a nunca ter se casado do que aquelas que haviam concluído pelo menos um diploma de bacharel. Um terço das pessoas com diploma de ensino médio ou menos nunca se casou, em comparação com 26% das pessoas com alguma educação universitária e 18% das pessoas com diploma de bacharel ou mais.

A diminuição geral na parcela de pessoas de 40 anos que se casaram é especialmente notável porque a parcela de pessoas de 40 anos que concluíram pelo menos um diploma de bacharel foi muito maior em 2021 do que em 1980 (39% contra 18% ). Pessoas de 40 anos com escolaridade mais alta têm maior probabilidade de se casar, mas o crescimento desse grupo não reverteu a tendência geral de adiar ou desistir do casamento.

Apesar da mudança, não se pode presumir que, se alguém não se casou até os 40 anos, nunca se casará. Na verdade, cerca de um em cada quatro homens de 40 anos que não se casaram em 2001 o fizeram até os 60 anos.

Com 42 anos, o brasileiro Eduardo Luis é uma dessas pessoas que não se casou. Há 23 anos morando nos EUA, atualmente em Pompano Beach, ele conta que alguns imprevistos financeiros e problemas em relacionamentos ao longo dos anos foram os motivos. Para ele, que ainda pensa em se casar, "hoje em dia tanto o homem como a mulher já têm seus costumes, suas manias, seu jeito de viver. Isso atrapalha muito no relacionamento; já com 40 anos e difícil mudar hábitos e pensamentos", analisa.

Um relatório de 2022 do Projeto Nacional de Casamento da Universidade da Virgínia descobriu que a idade média de um primeiro casamento aumentou nos últimos 50 anos, "de 23 em 1970 para cerca de 30 em 2021 para homens e de 21 em 1970 para 28 em 2021 para mulheres."

Mas um casamento posterior pode não significar necessariamente um casamento melhor: 81% dos maridos que se casaram antes disseram que estavam satisfeitos com o casamento, em comparação com 71% daqueles que se casaram mais tarde, segundo o relatório. E 73% das mulheres casadas anteriormente estavam satisfeitas, em comparação com 70% das mulheres casadas mais tarde, disse o relatório.





52% dos adultos nunca casados já usaram namoro online

Os adultos nos EUA que nunca foram casados ou que moram com um parceiro são os mais propensos a dizer que já usaram um serviço de namoro online: 52% e 46%, respectivamente, dizem isso. Em comparação, 36% dos americanos divorciados, separados ou viúvos dizem que já usaram um site ou aplicativo de namoro, enquanto 16% dos adultos casados dizem o mesmo, de acordo com uma nova análise de uma pesquisa do Pew Research Center realizada em julho de 2022.

Três em cada dez namorados online que nunca foram casados (30%) - o que se traduz em 16% de todos os adultos americanos que nunca se casaram - disseram na pesquisa de 2022 que estavam usando um site ou aplicativo de namoro. Um adicional de 27% disse que não estava usando atualmente um serviço de namoro online, mas o fez no ano passado. Cerca de quatro em cada dez namorados online que nunca foram casados disseram que a última vez que usaram um namoro site ou aplicativo foi entre um e cinco anos atrás ou mais de cinco anos atrás.

Ainda assim, como era de se esperar, entre os adultos norte-americanos que dizem já ter usado uma plataforma de namoro online, 3% dos coabitantes e casados disseram que estão usando um desses serviços no momento.