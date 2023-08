Illinois vai proibir publicidade de armas voltada a crianças e militantes

Em breve, Illinois proibirá toda publicidade de armas de fogo que as autoridades determinarem que representam uma ameaça à segurança pública ou apelos a crianças, militantes ou outros que possam mais tarde usar as armas ilegalmente. O estado continua sua busca para conter os tiroteios em massa.

Os defensores dos direitos das armas dizem que o plano, que o governador democrata J.B. Pritzker prometeu sancionar, é um decreto excessivamente vago que viola não apenas o direito constitucionalmente protegido de possuir armas, mas também a liberdade de expressão.

A principal exibição no esforço do procurador-geral democrata Kwame Raoul é o JR-15, uma versão menor e mais leve do fuzil semiautomático AR-15 anunciado com o slogan "Pegue um como o seu". O fabricante diz que é deliberadamente menor, com recursos de segurança adicionais, para caber em atiradores mais jovens enquanto aprendem com os adultos como manobrar com segurança essa arma. Raoul diz que é comercializado para crianças e potencialmente as induz a pular a supervisão de um adulto e começar a atirar.

Abrir a porta para contestações judiciais faz parte dos esforços contínuos dos legisladores democratas que controlam o Statehouse para eliminar a violência armada, complicada pela expansão dos direitos de armas da Suprema Corte dos EUA há um ano. Pritzker também assinou a proibição de armas semiautomáticas este ano, uma lei que os defensores dos direitos das armas continuam a contestar no tribunal federal.

Illinois seria o oitavo estado a aprovar uma legislação que permite tais processos contra

fabricantes ou distribuidores de armas de fogo. A legislação vem após os seis meses

mais mortíferos de assassinatos em massa registrados desde pelo menos 2006 - todos, exceto um, envolvendo armas de fogo.