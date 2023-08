Explosão de casa na Pensilvânia deixa 5 mortos e 3 feridos; veja vídeo

Uma casa explodiu, matando cinco pessoas e ferindo outras três no nordeste de Pitsburgo, na Pensilvânia. A explosão aconteceu no último sábado, 12, e autoridades investigam a sua causa.



As vítimas são quatro adultos e uma criança. Outras três pessoas foram levadas ao hospital, duas tiveram alta e uma permanece em estado crítico. O impacto da explosão acabou provocando estragos em outros imóveis vizinhos que tiveram vidros quebrados e paredes derrubadas, segundo as autoridades locais.

Imagens de uma câmera de segurança flagram o momento exato da explosão, que ocorreu por volta das 10H (horário local), em Plum, bairro do condado de Allegheny, no oeste da Pensilvânia, a leste de Pittsburgh.

O vídeo capta o estrondo que antecede as chamas subindo alto, seguidas por uma fumaça preta. É possível ver os destroços da casa, arremessados para o alto e caem sobre as residências vizinhas.



O chefe do Departamento de Polícia de Plum, Lanny Conley, informou que entre as vítimas, estavam quatro adultos e um adolescente. As identidades não foram divulgadas pela polícia. As causas da explosão são investigadas.



As autoridades agiram com cautela, interrompendo o fornecimento de eletricidade e gás na área afetada, enquanto trabalham para restaurar esses serviços essenciais. Michael Huwar, presidente da Peoples Natural Gás, assegurou que o sistema estava operando conforme o planejado e que equipes da empresa estavam prontamente presentes para verificar a presença de vazamentos após a explosão.

A Cruz Vermelha e o Exército de Salvação estão ajudando os moradores afetados pelo incidente.



