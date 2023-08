Cobra de duas cabeças é colocada para exibição em zoológico no Texas

Uma cobra de duas cabeças voltou a ficar em exibição no Cameron Park Zoo, no Texas. O anúncio foi feito pela direção do local no início de agosto, com imagens do animal no Facebook.

Segundo o zoológico, a "única" cobra-rato ocidental tem um nome para cada cérebro - Pancho e Lefty. Ela chegou ao local em 2016, doada por uma família e provavelmente não sobreviveria muito tempo sozinha na natureza, já que os dois cérebros dão comandos diferentes.



Por esse motivo, "seus movimentos são mais esporádicos e descoordenados do que as típicas cobras de uma cabeça só", diz o comunicado. Risco adicional: a cobra poderia facilmente se machucar ao tentar ir em direções diferentes e ficar presa em galhos, pedras e outros obstáculos, como o que aconteceu em fevereiro de 2021.



"Ela tinha um ferimento no pescoço esquerdo, então o tiramos da exposição para curar. Nossas equipes veterinária e de répteis trabalharam duro para manter a ferida enfaixada e limpa. Demorou até junho do ano passado para a ferida cicatrizar completamente. Apenas agora é que ela está comendo bem, e a ferida está totalmente fechada há um ano", informou o zoo.

Também de acordo com o zoológico, embora a cobra tenha ficado fora de exibição por mais de dois anos, o estabelecimento continuou recebendo regularmente perguntas de visitantes sobre o animal.



O animal de 8 anos tem entre 2 a 3 pés de comprimento e está em boa saúde, disse o zoo.