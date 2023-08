Viagens dos EUA para o exterior atingem níveis pré-pandêmicos; veja destinos

Quarenta milhões de americanos saíram dos EUA em 2023 até julho, finalmente superando os níveis pré-pandêmicos, de acordo com novos dados da U.S. International Trade Administration, que rastreia voos diretos dos Estados Unidos, analisados pela Forbes.



Os 40 milhões de viajantes de 2023 representam um aumento de 8,6% em relação a 2019 até julho, o último ano antes da pandemia de Covid-19 varrer o mundo e fechar as viagens internacionais.







Mais americanos estão trocando alguns dos locais de praia preferidos no México por locais no Caribe e números pequenos, mas crescentes, indo para a África, Oriente Médio e países da América do Sul.



Destinos europeus populares como o Reino Unido (que registrou 3 milhões de visitantes americanos em 2023 até julho), França (1,5 milhão) e Alemanha (1,6 milhão) mantiveram seu domínio sobre o mercado turístico americano, com um total de 11,7 milhões de americanos viajando para a Europa, atraindo 29,1% do total de cidadãos americanos que viajam para fora do país.



O México, famoso por suas cidades balneárias de Cancún, Puerto Vallarta e Cabo San Lucas, registrou 8,3 milhões de visitantes americanos até julho deste ano, o que representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2019, mas representa uma parcela menor das viagens gerais dos EUA para o exterior, enquanto as viagens para o Caribe, lar de ilhas litorâneas como Bahamas, Antígua e Ilhas Cayman, viram as viagens dispararem 20,3% durante o mesmo período.



O Oriente Médio foi o destino de um número relativamente pequeno de turistas americanos (2,2 milhões de visitantes), mas esse número ainda representa um salto significativo (46,1%) em relação à quantidade de americanos que viajaram para lá no mesmo período de 2021.



O aumento do número de turistas pós-pandemia veio nas costas de países como Qatar (494.000 visitantes americanos em 2023 e um aumento de 92% em relação a 2019), que gastou US$ 220 bilhões em projetos de turismo desde 2010 e realizou a Copa do Mundo da FIFA em 2022; Israel (442.000 visitantes americanos em 2023 e um aumento de 36,2% em relação a 2019), que vê muito turismo religioso de judeus e cristãos que procuram visitar os locais sagrados de suas religiões; e Turquia (560.000 visitantes americanos e um aumento de 81,1% em relação a 2019).



Outros países de língua inglesa, como Austrália (-33,7%), Canadá (-16,1%) e Nova Zelândia (-14,1%) registraram quedas nos visitantes dos EUA de 2019 a 2023 até julho.







Embora as viagens dos EUA para fora do país tenham retornado aos níveis pré-pandêmicos, as viagens de visitantes estrangeiros para os EUA não voltaram, de acordo com esses dados.



Os EUA viram 30,2 milhões de estrangeiros visitando o país em 2023 até julho, número muito longe dos 37,7 milhões que visitaram nos primeiros sete meses de 2019. No entanto, o turismo internacional para os EUA já estava em declínio (os EUA viram 41 milhões de visitantes internacionais nos primeiros sete meses de 2017).