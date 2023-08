Califórnia, Texas e Flórida respondem por cerca de 29% da economia dos EUA

O último relatório sobre o produto interno bruto dos Estados Unidos mostra uma taxa de crescimento anual de 2,4%, com Califórnia, Texas e Flórida exibindo evidências de fortes ganhos em suas economias.

Juntos, os três estados respondem por cerca de 29% da economia dos EUA, de acordo com os dados mais recentes do Comerica Bank.



O Índice de Atividade Econômica da Califórnia da Comerica – acompanhando dados de emprego e habitação, juntamente com as receitas do estado e outras métricas – “aumentou 3,8% anualizado nos três meses encerrados em abril”, observou o banco com sede em Dallas. O PIB do estado também cresceu a uma taxa de 1,2% no primeiro trimestre de 2023 – abaixo da marca nacional, mas “confortavelmente acima” de sua taxa de crescimento de 0,4% para 2022, segundo Comerica.

A Califórnia é o estado com a maior economia dos EUA, representando cerca de 15% da produção total do país.



O Texas, responsável por cerca de 9% da economia dos EUA, superou o Golden State. O Lone Star State teve um crescimento anualizado de 5,3% nos três meses até abril, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Texas da Comerica. O PIB estadual cresceu a uma taxa de 3% no primeiro trimestre, superando a marca nacional.



“São tantos fatores diferentes”, diz Sherri Greenberg, reitora assistente de envolvimento do governo estadual e local da Escola de Assuntos Públicos Lyndon B. Johnson da Universidade do Texas, sobre a trajetória ascendente da economia do Texas. “Mas durante a COVID, isso apenas acelerou essa grande migração para o Texas.” “A Tesla veio para Austin, a indústria automotiva está se mudando, a sede corporativa está vindo para cá”, acrescenta ela. “Você tem Fort Worth, até mesmo San Antonio crescendo.”



A Flórida tem sido líder em crescimento populacional, provavelmente vinculado a pessoas que fogem de climas mais frios e restrições rigorosas durante os primeiros dias da COVID-19. O Sunshine State, responsável por aproximadamente 5% da economia do país, registrou um ganho de 3,4% no mesmo período de três meses encerrado em abril, aumentando 2,2% em relação ao ano anterior, de acordo com o índice de atividade econômica da Comerica. O PIB do primeiro trimestre cresceu 3,5% na Flórida.

“O mercado de trabalho da Flórida continua entre os melhores do país”, disse Comerica, com 25.100 empregos adicionados e a taxa de desemprego do estado de 2,6% em abril, quase um ponto percentual abaixo da taxa nacional.

O turismo, como sempre, também ajudou a liderar a carga nos últimos meses. O estado teve seu melhor ano em 2022, com mais de 137 milhões de visitantes, de acordo com a Visit Florida, a organização estadual de turismo. Mas pode ofuscar isso este ano: em maio, o gabinete do governador Ron DeSantis disse que o estado recebeu cerca de 37,9 milhões de visitantes nos primeiros três meses de 2023.



Fonte: USNews.