Além de ser o mês mais quente registrado na história mundial, as altas temperaturas do mês passado também o tornaram o julho mais quente para vários estados dos EUA, de acordo com dados divulgados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.



10 estados tiveram as temperaturas mais altas nos EUA em julho de 2023: Texas, Arizona, Louisiana, Flórida, Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul, Geórgia, Alabama e Arkansas.

Com uma temperatura média mensal de 86,2 F, o Texas foi o estado mais quente do país no mês passado. O calor escaldante também foi comum no Arizona, onde a temperatura máxima média atingiu 101,4 F, e a cidade de Phoenix registrou uma temperatura média de 102,8 F em julho - o mês mais quente já registrado para qualquer cidade dos EUA. Em geral, os estados do Sul lideraram as tabelas de calor no mês passado.



Superando a própria média, Arizona, Flórida, Maine e Novo México registraram o julho mais quente já registrado para o estado no mês passado, enquanto a Louisiana registrou o segundo mais quente. Esses dados não surpreendem aqueles que sofreram ondas de calor opressivas e persistentes que quebraram recordes em áreas como o sudoeste.

Juntamente com o rastreamento das temperaturas médias para cada mês, a NOAA produz uma figura de anomalia de temperatura, que compara a média em um determinado mês com a média histórica desse mês durante o período de 99 anos de 1901 a 2000.



Veja mais sobre as informações do NOAA aqui.