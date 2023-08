Tempestade tropical Hilary chega ao sul da Califórnia; NHC emite alerta

A tempestade tropical Hilary chegou ao sul da Califórnia na noite de domingo, 20, poucas horas depois de atingir a parte norte da península de Baja California, no México. As autoridades alertaram para "inundações catastróficas e com risco de vida" no México e no sudoeste dos EUA.

Hilary foi rebaixado para uma tempestade tropical algumas horas antes de atingir a costa, quando a chuva da tempestade começou a se espalhar no sul da Califórnia, disse o Serviço Nacional de Meteorologia. Em seguida, foi rebaixado novamente, para um ciclone subtropical.



Às 5h (horário leste) desta segunda-feira, Hilary estava a cerca de 390 milhas ao norte de San Diego, 75 milhas a nordeste de Bakersfield, Califórnia, e correndo para o norte a 29 mph com ventos máximos sustentados de 35 mph.

Foi a primeira vez que o National Hurricane Center emitiu um alerta de tempestade tropical para o sul da Califórnia, e o governador, Gavin Newsom, declarou estado de emergência antes da tempestade.



O National Hurricane Center disse que grandes ondas devem afetar partes da península de Baja California, bem como o sul da Califórnia, nos próximos dias. O Departamento de Parques e Recreação da Califórnia ordenou no sábado o fechamento temporário de todas as praias estaduais de San Diego e Orange County e de vários parques estaduais.



A Disneyland anunciou no sábado que os parques fechariam cedo no domingo, com o Disney California Adventure Park fechando às 21h e o Disneyland Park fechando às 22h. e o Downtown Disney District fechará às 23h.



Fonte: CBS News.