'Casa mais barata do mundo' é colocada à venda por US$ 1 no Michigan

Uma casa em Pontiac, no estado de Michigan, foi colocada à venda por apenas US$ 1 (cerca de R$ 5 na cotação atual) e está sendo considerada a "casa mais barata do mundo'".



"Com um preço incompreensível de US $ 1 (sim, você leu certo), esta casa não é apenas uma casa - é um ingresso para a aventura imobiliária de uma vida", disse o corretor de imóveis Christopher Hubel, da Good Company.



A pechincha, no entanto, pode acabar custando mais, acredita o corretor. À revista de negócios local Crain's Detroit Business, ele palpitou que o imóvel de 67 metros quadrados atinja ofertas de US$ 45 mil (R$ 223,7 mil) ou até US$ 50 mil (R$ 248,6 mil).



"Quis fazer isso por anos. [Acredito que] uma propriedade sempre encontrará seu verdadeiro valor de mercado a não ser que você exagere [ao pedir] um preço. Essa é a chance de provar isso", comentou à publicação.

O dono é um cliente antigo de Chris Hubel, que possui diversas casas na região. Ele a comprou em 2022, como um investimento, por US$ 4.092 ou R$ 20.345.



Com dois dormitórios e um banheiro, a residência de 1956 exigirá uma extensa reforma de seu novo morador, que Chris estima que custe cerca de US$ 20 mil (R$ 99,45 mil).



Todas as ofertas de compra do imóvel devem ser apresentadas até às 10h00 do dia 23 de agosto.