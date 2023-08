Três pessoas morrem após ingestão de milkshake com bactéria em Washington

Seis pessoas foram hospitalizadas e três morreram após ingerirem milkshake contaminado com bactérias em um restaurante da rede de fast food Frugals, no estado de Washington.



Em 18 de agosto, o Departamento de Saúde do Estado de Washington divulgou um relatório confirmando que a bactéria listeria foi encontrada em todos os sabores de milk-shake vendidos em uma lanchonete Frugals em Tacoma, a cerca de uma hora de Seattle.



O departamento informou que a bactéria levou a seis internações e três mortes. Os hospitalizados tinham entre 40 e 79 anos.



“Os investigadores encontraram Listeria nas máquinas de sorvete, que não foram limpas corretamente”, disse o departamento. “Acredita-se que nenhum outro restaurante Frugals tenha sido afetado.”



Embora a Frugals Tacoma tenha parado de usar suas máquinas de sorvete em 8 de agosto, o departamento apontou que a listeria pode continuar afligindo as pessoas por até 70 dias.

O Departamento de Saúde do Estado de Washington também incentivou as pessoas grávidas, com 65 anos ou mais e com sistema imunológico enfraquecido a entrar em contato com seu médico se beberam um milk-shake no Frugals Tacoma entre 29 de maio e 7 de agosto e estão apresentando sintomas.



A mesma cepa de listeria foi detectada em todas as seis pessoas hospitalizadas entre 27 de fevereiro e 22 de julho, disse o Departamento de Saúde do Estado de Washington.



A Frugals Tacoma postou uma declaração sobre o surto em sua página do Instagram em 19 de agosto.

“Na semana passada, a Frugals foi notificada pelo Departamento de Saúde do Condado de Pierce (PCHD) sobre uma investigação sobre um possível surto de listeria em nossas unidades da Tacoma Frugals. Desde então, trabalhamos com PCHD para identificar e conter a fonte de listeria depois que um teste em uma máquina de milk-shake em nossa loja em Tacoma deu positivo para a bactéria”, começou o comunicado.



A Frugals Tacoma disse que a rede ficou "profundamente triste" ao saber que seis pessoas foram tratadas em um hospital e três morreram após contrair a bactéria.

“Estamos com o coração partido e lamentamos profundamente qualquer dano que nossas ações possam ter causado”, disse o comunicado da rede, que enviou amostras de teste de máquinas de milk-shake em seus outros locais e fechou todas as máquinas de milk-shake enquanto aguarda os resultados.



De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a infecção por listeria, ou listeriose, ocorre após a ingestão de alimentos contaminados com uma bactéria chamada Listeria monocytogenes.

Alguns dos sintomas são febre, dores musculares, fadiga, dor de cabeça, torcicolo, confusão, perda de equilíbrio, convulsões, diarreia e vômitos, disse o centro.



