Taxa de hipoteca de 30 anos atinge 7,48%, o nível mais alto desde 2000

As taxas de juros das hipotecas continuam subindo, deixando a casa própria ainda mais fora do alcance de muitos compradores em potencial.

Na segunda-feira, 21, a taxa média de juros sobre hipotecas de 30 anos subiu para 7,48%, de acordo com o Mortgage News Daily - o nível mais alto desde novembro de 2000. Outras medidas mostram taxas de juros ligeiramente mais baixas, embora ainda elevadas.



As taxas de hipoteca quase triplicaram em apenas alguns anos desde os mínimos observados durante o auge da pandemia. Em janeiro de 2021, a taxa média de 30 anos havia caído para 2,65%.



Uma pessoa que compra uma casa de preço mediano com 20% de entrada e uma taxa média de juros teria um pagamento mensal de hipoteca de cerca de US$ 2.300. De acordo com dados da empresa de serviços hipotecários e de tecnologia Black Knight, este é o mercado de compra de imóveis menos acessível nos EUA em quase quatro décadas.







As taxas de hipoteca estão intimamente ligadas aos rendimentos dos títulos, que têm subido por uma série de razões, sendo uma delas simplesmente que a economia dos EUA continua a ter um crescimento constante. Esse movimento ascendente significa que há menos demanda por ativos como títulos do Tesouro, considerados mais seguros.

A demanda por títulos também está sendo afetada pelos contínuos esforços de empréstimos do governo dos EUA: à medida que os déficits aumentam, também aumenta a oferta de dívida do Tesouro no mercado – e maior oferta significa preços mais baixos. Os rendimentos dos títulos aumentam quando os preços caem.



Finalmente, os investidores estão exigindo rendimentos mais altos porque temem que a inflação persista. O Federal Reserve sinalizou que pretende manter as taxas de juros mais altas por mais tempo para combater essa inflação.

Depois de subir por 10 trimestres consecutivos a partir do outono de 2020, o preço médio de venda de uma casa nos EUA caiu por dois trimestres consecutivos, para US$ 416.100, de acordo com dados econômicos federais. Isso ainda é $ 87.100 acima do trimestre imediatamente anterior à pandemia, ou um aumento de 26,4%.



Fonte: NBC.