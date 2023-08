Cresce o número de brasileiros investindo diretamente nos EUA

Nos últimos anos, graças aos avanços tecnológicos e regulatórios, abrir uma conta no exterior está mais fácil. Mais brasileiros estão investindo diretamente nos EUA com fintechs e outros meios digitais, como o pix.



A menor volatilidade do real e do mercado de capitais brasileiro e, para quem viaja, um custo menor em compras e saques em outros países são pontos que mais atraem.

Uma das principais responsáveis por ampliar o acesso a esses benefícios é a fintech Nomad. Lançada em novembro de 2020, a empresa já abriu contas nos Estados Unidos para mais de um milhão de brasileiros e vem crescendo em ritmo acelerado. No último ano, multiplicou quatro vezes de tamanho, informa a Infomoney.

Integrando várias instituições, a empresa criou um aplicativo que permite abrir uma conta bancária e uma conta em uma corretora de valores nos Estados Unidos em poucos minutos, de forma simples e gratuita. O sistema também permite enviar reais por PIX e ter o saldo convertido em dólares na hora para usar em compras ou saques em mais de 180 países ou para investir a partir de US$ 1 no mercado de capitais norte-americano.

A fintech tem entre os fundadores nomes que já tinham feito história no mundo de startups como iFood, Viva Real, Zap Imóveis e Comprova. Em menos de três anos, já levantou US$ 120 milhões em investimentos de gestoras de venture capital como a brasileira Monashees e a americana Tiger Global.

O CEO da Nomad, Lucas Vargas, conta que a volatilidade do real e do mercado de capitais brasileiro representa uma das principais motivações dos brasileiros para querer abrir conta nos Estados Unidos e diversificar seus investimentos. “No longo prazo, a volatilidade potencialmente destrói o patrimônio financeiro líquido das pessoas”, ele afirma.

10% de economia em taxas e impostos

Ter conta nos Estados Unidos é vantajoso também para quem viaja e faz compras no exterior. Um dos motivos é a menor incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em comparação com as compras feitas com cartão de crédito brasileiro. As transferências pelo aplicativo da Nomad pagam 1,1% de IOF, nos depósitos na conta bancária, ou 0,38%, se o destino for a conta de investimento. Compras internacionais com cartões brasileiros pagam hoje 5,38% de IOF.