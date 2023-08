EUA abrem inscrições para professores brasileiros

A Embaixada dos EUA, através de seu Escritório Regional de Língua Inglesa, anuncia o lançamento de uma nova edição do programa BRITE (Brazilians Innovating on the Teaching of English), que visa promover o desenvolvimento profissional de professores de inglês em escolas públicas no Brasil. A iniciativa oferecerá treinamento e recursos a professores de inglês que desejam melhorar suas habilidades de ensino.

O programa será implementado em duas etapas de 50 horas, com 9 semanas cada:

Módulo 1: De setembro a novembro de 2023. Abordará temas como "Ser um professor de inglês eficaz", "A integração da BNCC em suas práticas pedagógicas", "Como criar um espaço seguro para o aprendizado de inglês", etc.

Módulo 2: De março a maio de 2024, abordando questões sobre "Como integrar as 4 habilidades no ensino de inglês", "Avaliação", "Habilidades do século XXI", etc.

O programa poderá ser ministrado 100% online ou híbrido.

