Brasileiro é condenado à prisão perpétua pelo assassinato de ex-namorada brasileira na Pensilvânia

Danilo Sousa Cavalcante, 34, foi condenado nos Estados Unidos pelo assassinato à facadas da ex-namorada Deborah Brandão. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.



O crime ocorreu em 18 de abril de 2021 e o caso de homicídio em primeiro grau foi concluído, na terça-feira, 22 , com a sentença de prisão perpétua. O júri do condado de Chester levou apenas 15 minutos de deliberação para chegar ao veredicto contra o homem que esfaqueou sua ex-namorada até a morte na frente dos dois filhos dela.



Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Ele foi preso pela polícia americana no estado da Virgínia, 1h30 após o assassinato.

“Diversas vezes ela terminou com ele e ele tentando voltar, não sei porque ele esfaqueou ela. Foi muito brutal", disse Sara Brandão, irmã de Débora, na época do crime.



Nas redes sociais, Sarah também tem compartilhado o apoio que tem recebido de muitos brasileiros em Phoenixville. Agora é ela e o marido que estão cuidando dos sobrinhos.

E fez um desabafo sobre a violência em relacionamentos abusivos que mata mulheres diariamente.

"Até quando as mulheres vão ter que passar por isso? Quando os homens vão entender quando uma mulher acaba o relacionamento e não quer mais? Agora estou sozinha, em outro país, sem a minha irmã e com os dois filhos dela. Eu quero agradecer o apoio de todos", concluiu Sarah.