DeSantis "fraco" e ausência de Trump marcam o primeiro debate presidencial do Partido Republicano

O primeiro debate presidencial republicano, na quarta-feira, 23, foi turbulento, com oito candidatos, sem Donald Trump, mergulhando de cabeça em discussões acaloradas.



Os candidatos Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Mike Pence, Asa Hutchinson, Doug Burgum, Chris Christie e Tim Scott participaram do primeiro debate.



No início do ano, a corrida pela nomeação republicana parecia ser uma disputa entre Ron DeSantis e Trump. No entanto, o governador da Flórida caiu nas pesquisas. No debate, DeSantis foi fraco, segundo especialistas. Ele poderia ter aproveitado para brilhar mais, mas teve seus momentos, especialmente quando falou sobre o seu histórico de serviço militar e seus apelos a políticas governamentais mais agressivas para lidar com a epidemia de opiáceos.



DeSantis esteve à margem de todos os momentos-chave do debate. Ramaswamy deu várias voltas nele. Outros candidatos, como Pence e Haley, tiraram-no do caminho em questões como o aborto e a ajuda dos EUA à Ucrânia. Ele parecia estar desconfortável quando o assunto se voltou para Trump e suas recentes acusações.



Não foi um desempenho suficiente para diminuir a distância em relação a Trump. O homem que já foi considerado o futuro do Partido Republicano foi ontem simplesmente um elemento secundário.

Vivek Ramaswamy, o homem que nunca concorreu a um cargo público – nem sequer votou num presidente entre 2004 e 2020 – simplesmente dominou o mais recente debate republicano.

Com sorriso largo e língua afiada, ele frequentemente parecia ser o único candidato se divertindo no palco.

Ele se defendeu com facilidade dos ataques dos demais candidatos, sugerindo que Chris Christie estava fazendo um teste para um programa no canal de notícias de tendência à esquerda MSNBC, e que Nikki Haley estava procurando vagas no conselho de empresas de segurança por suas posições sobre a Ucrânia.

“Sou a única pessoa no palco que não é comprada e paga”, disse ele em uma discussão sobre mudanças climáticas – gerando indignação por parte de seus rivais.



Volta e meia, Ramaswamy se posicionava como um outsider contra um grupo de membros tradicionais do sistema político.



Mike Pence, o político veterano, que já atuou como parlamentar, governador e vice-presidente, ainda tem energia. Embora a sua campanha presidencial tenha sido divisiva – detestada pelos apoiadores de Trump e vista com desconfiança pelos críticos de Trump –, sua experiência em debates ajudou na noite de quarta-feira.

Ele partiu para o ataque cedo, criticando a inexperiência de Ramaswamy e dizendo: "Agora não é hora para treinar trabalhador".

Ele fez um apelo apaixonado, com base religiosa, por limites ao aborto em escala nacional. Isso provavelmente não funcionará tão bem nas eleições gerais do próximo ano, mas poderia ajudá-lo a conquistar os republicanos evangélicos em estados como Iowa e Carolina do Sul, com um peso enorme no processo de decisão do candidato do partido.

Na segunda metade do debate, durante discussão sobre Trump, Pence deu a última palavra, dizendo que colocou a Constituição em primeiro lugar no dia 6 de janeiro de 2021, quando se recusou a rejeitar os resultados eleitorais a pedido de Trump.



Nikki Haley: A ex-embaixadora dos EUA na ONU tem o hábito de surpreender quem a subestima. Ela nunca perdeu uma campanha para um cargo público, mesmo quando desafiava candidatos republicanos mais estabelecidos para o governo da Carolina do Sul. Na noite de quarta-feira, ela se destacou por fazer críticas duras tanto a Trump quanto ao Partido Republicano como um todo.

