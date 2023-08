Americana de 33 anos tem perna amputada após contrair bactéria carnívora nas Bahamas

Jennifer Barlow, veterana do Exército dos EUA de 33 anos, passou os últimos cinco meses no hospital e teve uma perna amputada depois de contrair uma bactéria carnívora durante viagem às Bahamas.

Em uma entrevista ao Today, Barlow, que é de Atlanta, na Geórgia, compartilhou: "Estava tão inchado (o joelho) - era pelo menos três vezes o tamanho do meu joelho esquerdo. Foi realmente assustador. Eu estava com uma dor terrível."

Ela contou que, quando foi ao pronto-socorro, os médicos disseram que poderia ser uma simples distensão. Com muletas e alguns remédios para dor, ela foi enviada de volta para casa. Mas a dor e o inchaço pioraram. Ela disse que sentia como se a perna estivesse gigante e o joelho estava muito inchado e quente ao toque.



Depois de um dia, ela desmaiou de repente no chão. Seu irmão a encontrou inconsciente em sua casa, exigindo que os paramédicos a levassem às pressas para o hospital, onde ela seria imediatamente diagnosticada com choque séptico e passaria 2 semanas em coma porque a bactéria entrou em sua corrente sanguínea.



Ela apresentava sinais de insuficiência renal e hepática e precisava de uma máquina para ajudá-la a respirar e de medicamentos para mantê-la estável.

De acordo com o New York Post, Barlow contraiu uma infecção bacteriana rara e potencialmente letal que resulta em fasceíte necrosante, ou uma "doença devoradora de carne", que se acredita ser causada principalmente por estreptococos do grupo A.



"Nunca na minha vida tinha ouvido falar de sepse e nunca tinha ouvido falar de bactérias comedoras de carne", disse ela ao New York Post.

De acordo com a página GoFundMe de Barlow, ela acredita-se que a bactéria começou a partir de um pequeno corte em sua perna exposta à água do oceano durante a viagem. Geralmente, quando as pessoas nadam em águas contaminadas com V. vulnificus, uma ferida aberta ou corte pode fornecer uma porta de entrada para o organismo. A partir daí, ela se espalha, tornando-se a chamada infecção carnívora, que se estende rapidamente além da ferida e atinge o tecido saudável.



Um relatório de 1996 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA estimou que ocorriam de 500 a 1.500 casos de fasceíte necrosante anualmente nos Estados Unidos, sendo cerca de 20% deles fatais. A Fundação Nacional de Fascite Necrosante disse que a estimativa é provavelmente baixa.

De acordo com um relatório do New York Post, Barlow ficou em coma por 10 dias, ela passou por 12 cirurgias durante esse período para remover tecido morto em sua coxa. Ela estima que passou por mais de 30 cirurgias desde a chegada ao hospital.



Como não havia mais jeito, ela teve a perna direita amputada na altura da coxa. Agora, ela espera conseguir uma prótese. “Existem tantas inovações e tecnologias para próteses. Estou extremamente aberto para me conectar com alguém que possa me ajudar".



Uma página foi criada no GoFundMe para ajudá-la com as despesas médicas e a prótese.