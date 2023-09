"Não recline o assento", diz passageira à outra, impedindo que poltrona à frente fosse reclinada

Durante um voo de 12 horas de Paris para Los Angeles no dia 13 de agosto, uma passageira esticou o braço para evitar que a passageira sentada à sua frente reclinasse o seu assento. Quando a passageira da frente empurra o encosto da cadeira, ela põe as duas mãos impedindo e diz: “Não recline o assento".



A viajante parece desistir de tentar reclinar o assento por um segundo e a mulher atrás, que filmou o momento, aproveita para colocar rapidamente os fones de ouvido antes de colocar novamente as mãos no assento.



“Sinto muito, sinto muito, mas não”, diz ela à passageira da frente, que continuava a tentativa.

“Apenas me diga, o que está acontecendo?”, pergunta a passageira para a mulher atrás.



A mulher se inclina para frente e diz: “Eu disse respeitosamente, você pode, por favor, parar de recuar? Respeite a pessoa atrás de você”, acrescenta ela, enquanto a viajante da frente explica que está tentando reclinar o assento para poder dormir.



A mulher continua a dizer à pessoa à sua frente para “respeitar a pessoa atrás de você” enquanto ela continua assistindo a um filme em seu laptop colocada sobre suas pernas.

O confronto pareceu funcionar, pois o assento da frente parou e não houve mais tentativas de reclinar.



Reclinar ou não?



Mas com os espectadores em dúvida sobre quem estava errado nessa situação, os especialistas acreditam que há várias ocasiões em que você nunca deve estender o encosto do assento.

Em um artigo no USA Today, dois especialistas em etiqueta compartilharam os momentos exatos em que reclinar um assento de avião nunca é aceitável. Um deles é quando o passageiro de trás está com o laptop sobre a mesa ou quando está comendo.



"Antes de reclinar o assento, é melhor verificar o que o passageiro atrás de você está fazendo", disseram.

Em outro artigo para o Points Guy, especialistas em etiqueta e passageiros explicaram como reclinar o assento e causar o mínimo de incômodo à pessoa que está atrás. “Não recline o assento muito rapidamente.”

Mais um especialista em aviões aproveitou One Mile at a Time e afirmou que reclinar o assento é um direito de todos os passageiros, independentemente de quem esteja sentado à sua frente.

Ele disse: "Para mim é bastante simples. Reclinar o assento, quando a funcionalidade está disponível, é um direito. Afinal, o botão de reclinação está localizado no seu assento, e não no assento atrás de você." No entanto, isso não quer dizer que o conforto de outras pessoas não deva pelo menos ser considerado.



"Pergunte educadamente se você pode trabalhar um pouco antes de eles se recostarem, oferecer-se para comprar um coquetel ou até mesmo trocar de lugar com eles. Ou, se for valioso para você, ofereça uma pequena quantia em dinheiro", escreveu Gary Leff em View From the Wing sobre etiqueta em aviões.



Fonte: The Sun.