Após quase 30 anos, Pensilvânia encerrará financiamento estadual antiaborto

Durante quase 30 anos, os legisladores Democratas e Republicanos na Pensilvânia aprovaram milhões de dólares dos contribuintes para um programa anti-aborto. Agora, o novo governador do estado planeja rescindir o contrato, à medida que a organização que distribui esses fundos e outros grupos semelhantes ganham atenção desde a derrubada do caso Roe v. Wade.



A Pensilvânia planeja encerrar em 31 de dezembro seu contrato de longa data com a organização sem fins lucrativos Real Alternatives, a primeira organização do país a garantir subsídios estaduais e federais significativos para apoiar centros de aconselhamento antiaborto.



No âmbito do programa, a Real Alternatives distribuiu os fundos estaduais e federais para dezenas de centros da Pensilvânia, incluindo instituições de caridade católicas, centros de aconselhamento antiaborto e maternidades, que fornecem apoio e alojamento para mulheres grávidas.



O governador democrata Josh Shapiro disse em um comunicado que seu governo não “continuaria com esse padrão” de subsidiar a organização, dizendo que estava firme na defesa do acesso ao aborto.

“Garantiremos que as mulheres nesta Comunidade recebam os cuidados de saúde reprodutiva que merecem”, disse ele.



A Pensilvânia foi o primeiro estado a promulgar um programa oficial alternativo ao aborto em meados dos anos 90. Dirigido pelo então governador. Bob Casey, um democrata antiaborto, o estado começou a financiar alternativas em conjunto com um programa pré-existente que subsidiava os serviços da Planned Parenthood para a saúde das mulheres. O financiamento para ambos os programas continuou sob os governadores republicanos e democratas nos anos seguintes.

A rede de centros da Real Alternatives atendeu cerca de 350 mil mulheres em 1,9 milhão de consultas na Pensilvânia, disse a organização em um comunicado. No ano passado, a Pensilvânia enviou cerca de US$ 7 milhões ao grupo, que distribuiu esses fundos para mais de 70 centros.



Desde que o Supremo Tribunal dos EUA derrubou o direito ao aborto no ano passado, os estados liderados pelos republicanos enviaram mais impostos para os que são por vezes chamados de “centros de gravidez em crise”, enquanto os estados de tendência democrata lhes aplicam mais escrutínio.



Na Flórida, os legisladores aumentaram o valor que os centros poderiam buscar de US$ 4,5 milhões para US$ 25 milhões para o ano fiscal de 2023-24. E os governadores do Arkansas e da Virgínia Ocidental assinaram o acordo para gastar 1 milhão de dólares nos centros durante o próximo ano fiscal.



Fonte: Associated Press.