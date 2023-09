EUA é destino favorito dos brasileiros no Exterior, aponta Nomad

Os Estados Unidos continuam sendo o destino favorito dos viajantes no exterior. Portugal aparece em segundo lugar e a Itália em terceiro, como sendo os países mais visitados em 2022, segundo levantamento realizado pela Nomad, fintech.

A pesquisa se propôs a entender o perfil do viajante no exterior a partir do cruzamento dos dados de 50 mil clientes da empresa que realizaram viagens internacionais em 2022.



Já sobre os gastos em viagens, 41% dos brasileiros transacionaram até US$ 1 mil dólares no cartão. Apenas 36% dos turistas gastaram mais de US$ 2 mil dólares por viagem. E o turismo de compras também é algo comum em viagens aos EUA. A pesquisa aponta a loja oficial da Apple como a preferida dos brasileiros, seguida pela Ross Dress For Less, Walmart e Best Buy.

Os estados de onde partiram o maior número de viajantes foram São Paulo, em primeiro lugar, com 44% do total analisado, seguido do Rio de Janeiro com 11% e Minas Gerais com 7,7%. Sobre o tempo de cada viagem, os dados mostram que 33% das viagens duraram uma semana e 25% das viagens tiveram uma duração maior de até duas semanas. Outro ponto observado é que a maioria dos brasileiros que vão para Europa, cerca de 75%, passam por mais de um país.

“A análise dessas informações nos ajuda a prever tendências de consumo e a antecipar soluções para que o turista brasileiro tenha uma experiência cada vez melhor com a Nomad”, revela Lucas Vargas, CEO da Nomad.

Fonte: Mercado e eventos.