Governo dos EUA fará teste de alerta de emergência para celulares, TVs e rádios

Em outubro, ocorrerá o maior de todos os testes de alertas de emergência nos Estados Unidos, feito pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) e a Comissão Federal de Comunicações (FCC).



O teste deverá ser transmitido para todo o país, tanto no celular das pessoas , bem como na TV e no rádio. Como será somente um teste, o governo orienta que não é preciso se assustar ou tomar alguma providência.



O teste massivo do Sistema de Alerta de Emergência (EAS) e Alertas de Emergência Sem Fio (WEA) será realizado aproximadamente às 2:20pm (horário leste) em 4 de outubro, diz o comunicado.



Por que a FEMA e a FCC estão fazendo esses testes?



Os testes estão sendo conduzidos para garantir que os sistemas de teste funcionem e façam o que deveriam fazer, que é enviar uma comunicação em massa no caso de uma emergência real – e não o alarme falso em 2018 que colocou brevemente o Havaí em um estado de pânico, quando os habitantes pensaram que um míssil balístico se dirigia para as ilhas.

Quais serão exatamente os testes?



Nesse momento, o WEA enviará uma mensagem para o seu celular e o EAS enviará uma mensagem para a sua TV e rádio. A mensagem para o seu telefone acontecerá 30 minutos após o teste e dirá em inglês ou espanhol: "ESTE É UM TESTE do Sistema Nacional de Alerta de Emergência Sem Fio. Nenhuma ação é necessária." Então, se você receber essa mensagem, não se preocupe, não é uma farsa. O alerta terá tom e vibração únicos para garantir que as pessoas com deficiência entendam a mensagem.



A mensagem enviada para TVs e rádios durará um minuto e dirá: “Este é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência, emitido pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, cobrindo os Estados Unidos das 14h20 às 14h50 horário do leste dos EUA. Isto é apenas um teste. Nenhuma ação é exigida por parte do público." Isso soará como os outros testes estridentes que você já ouviu antes, então deve ser um tanto familiar.

Preciso fazer alguma coisa?



Não. Como as mensagens indicam, você não precisa fazer nada a respeito, apenas sente-se e espere que passe. Talvez coloque na sua agenda para não esquecer.



Caso o teste de 4 de outubro seja adiado devido ao mau tempo generalizado ou outros eventos significativos, a data do teste de backup é 11 de outubro.