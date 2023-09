Promotores pedem ao Congresso dos EUA mais rigor contra abuso sexual infantil na IA

Os principais promotores de todos os 50 estados estão instando o Congresso a estudar como a inteligência artificial pode ser usada para explorar crianças através da pornografia e a elaborar legislação para protegê-la ainda mais.



Numa carta enviada nesta terça-feira, 5, aos líderes republicanos e democratas da Câmara e do Senado, os procuradores-gerais de todo o país apelam aos legisladores federais para “estabelecerem uma comissão de peritos para estudar os meios e métodos de IA que podem ser usados para explorar crianças especificamente” e expandir as restrições existentes sobre materiais de abuso sexual infantil especificamente para cobrir imagens geradas por IA.



“Estamos envolvidos numa corrida contra o tempo para proteger as crianças do nosso país dos perigos da IA”, escreveram os procuradores na carta, partilhada antecipadamente com a Associated Press. “Na verdade, os proverbiais muros da cidade já foram violados. Agora é hora de agir."



O procurador-geral da Carolina do Sul, Alan Wilson, liderou o esforço para adicionar signatários de todos os 50 estados e quatro países terroristas dos EUA ao pé da letra. O republicano, eleito no ano passado para o seu quarto mandato, disse à AP na semana passada que esperava que os legisladores federais traduzissem em acção o apoio bipartidário dos seus grupos à legislação sobre a questão.



“Minha esperança seria que, não importa quão extremos ou polares opostos sejam os partidos e as pessoas no espectro pode ser, você pensaria que proteger as crianças de tecnologias novas, inovadoras e exploradoras seria algo com que até mesmo os indivíduos mais diametralmente opostos poderiam concordar – e parece que sim", disse Wilson, que comandou a coalizão com seus homólogos no Mississippi, Carolina do Norte e Oregon.



Segundo Wilson, entre os perigos que a IA representa estão a criação de cenários “deepfake” – vídeos e imagens que foram criados digitalmente ou alterados com inteligência artificial ou aprendizado de máquina – de uma criança que já foi abusada, ou a alteração da semelhança de uma criança real a partir de algo como uma fotografia tirada das redes sociais, de modo que retrata o abuso. Há também a possibilidade de criação totalmente digital de uma imagem fictícia de uma criança com o propósito de criar pornografia, aponta o procurador-geral.



O Senado realizou este ano audiências sobre as possíveis ameaças representadas pelas tecnologias relacionadas à IA. Em maio, o CEO da OpenAI, Sam Altman, cuja empresa fabrica a ferramenta gratuita de chatbot ChatGPT, disse que a intervenção governamental será crítica para mitigar os riscos de sistemas de IA cada vez mais poderosos. Altman propôs a formação de uma agência americana ou global que licenciaria os sistemas de IA mais poderosos e teria autoridade para “retirar essa licença e garantir a conformidade com os padrões de segurança”.

Embora não haja nenhum sinal imediato de que o Congresso irá elaborar novas regras abrangentes sobre IA, como estão a fazer os legisladores europeus, as preocupações sociais levaram as agências dos EUA a prometerem reprimir os produtos nocivos de IA que violam os direitos civis existentes e as leis de protecção do consumidor.

Além da ação federal, Wilson disse que está incentivando seus colegas procuradores-gerais a vasculharem seus próprios estatutos estaduais em busca de possíveis áreas de preocupação.

“Começamos a pensar: as leis sobre exploração infantil estão em vigor – as leis acompanharam a novidade desta nova tecnologia?”



Houve alguns movimentos dentro da indústria de tecnologia para combater o problema. Em fevereiro, o Meta, assim como sites adultos como OnlyFans e Pornhub, começaram a participar de uma ferramenta online, chamada Take It Down, que permite que adolescentes denunciem imagens e vídeos explícitos de si mesmos na internet. O site de relatórios funciona com imagens regulares e conteúdo gerado por IA.

Fonte: Associated Press.