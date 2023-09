Quais os 10 piores aeroportos dos EUA para cancelamentos de voos?

O furacão Idalia interrompeu as viagens aéreas na semana passada, com centenas de voos cancelados na terça e quarta-feira. Uma análise dos dados da FlightAware descobriu que 2.910 voos foram cancelados nacionalmente de 27 de agosto a 3 de setembro de 2023, com 1.200 deles ocorrendo nos 10 principais aeroportos com mais cancelamentos.



Mas quais os 10 aeroportos dos EUA com mais cancelamentos recentes?



Uma análise dos dados do FlightAware revela que 416 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Tampa na semana passada. No Aeroporto Internacional Charlotte/Douglas, na Carolina do Norte, 137 voos foram cancelados.



Aqui estão os aeroportos dos EUA com mais cancelamentos de voos de 27 de agosto a 3 de setembro:



Aeroporto Internacional de Tampa

Aeroporto Internacional Charlotte/Douglas

Harry Reid International

Harstifield Jackson International

Orlando International

Jacksonville International

Dallas-Fort Worth International

Boston Logan International

Miami International

Chicago O´Hare International

Companhias aéreas com mais cancelamentos



Algumas companhias aéreas são mais propensas a cancelamentos e atrasos do que outras, o que pode influenciar a transportadora que você escolher para sua viagem.



A Southwest teve o maior número de cancelamentos na semana passada – 1.056 de seus voos foram cancelados. A United ficou atrás da Southwest, com 206 de seus voos cancelados.

Aqui estão as companhias aéreas com mais cancelamentos na semana passada:



Southwest

United

Delta

Frontier

Jetblue

SkyWest

American Airlines

Endeavor Air

Spirit

Hawaiian Airlines