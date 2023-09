Legisladores da Califórnia aprovam projeto de lei que proíbe discriminação baseada em castas

Os legisladores da Califórnia votaram na terça-feira pela proibição da discriminação com base na casta, acrescentando proteções para pessoas de ascendência do sul da Ásia que dizem ter sido deixadas de fora das salvaguardas tradicionais americanas de justiça no emprego e na habitação.



O projeto de lei – o primeiro desse tipo nos EUA – agora segue para o governador democrata Gavin Newsom, que deve decidir se o sanciona ou não. O gabinete de Newsom disse por e-mail que “o governador avaliará o mérito do projeto quando chegar à sua mesa”.

Casta é um sistema antigo e complexo que regula o status social das pessoas com base no seu nascimento. Está principalmente associado à Índia e ao hinduísmo, mas divisões baseadas em castas também são encontradas em outras religiões e países.



As leis estaduais e federais já proíbem a discriminação com base no sexo, raça e religião. A lei de direitos civis da Califórnia vai mais longe ao proibir a discriminação com base em condições médicas, informações genéticas, orientação sexual, estatuto de imigração e ascendência.



Conforme o The Guardian, um dos motivos por trás da preocupação por parte das autoridades do local em relação a essa modalidade de discriminação é o fato que casos de preconceito baseados em casta se tornaram mais frequentes na Califórnia nos últimos anos.



Em 2022, por exemplo, a Cisco, que é uma empresa do ramo de tecnologia, foi alvo de um processo criminal após uma dupla de gestores de origem indiana darem salários mais baixos para um engenheiro por pertencer ao grupo dos Dalit, que são considerados párias em meio ao sistema de castas.



O projeto de lei foi de autoria da senadora estadual Aisha Wahab, a primeira mulher muçulmana e afegã-americana eleita para o Legislativo estadual.