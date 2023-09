Voo dos EUA para a Espanha faz pouso de emergência após passageiro sofrer diarreia

Um voo da Delta de Atlanta (EUA) para Barcelona (Espanha) foi forçado a dar meia-volta e fazer um pouso de emergência depois que um passageiro "teve diarreia" e "sujou todo o avião".

O Airbus A350 já estava havia duas horas em um voo transatlântico na última sexta-feira, 1, quando o piloto pediu à torre de comando do aeroporto da cidade da Geórgia para voltar por causa da "crise fecal".

"Este é um problema de risco biológico", disse o piloto ao controle de tráfego aéreo gravado em "LiveATC.com" e compartilhado no X (TWitter). "Tivemos um passageiro que teve diarreia e sujou todo o avião, então temos que regressar a Atlanta", acrescentou ele.



A identidade do passageiro que sofreu a diarreia permanece desconhecida, mas outros passageiros e tripulantes foram transferidos a outra aeronave, e o voo DL194 finalmente chegou a Barcelona no dia seguinte – oito horas depois do previsto, de acordo com "Flightradar24".

Não se sabe se o passageiro que teve o problema de diarreia estava a bordo do avião quando ele pousou na cidade da Catalunha.

????#WATCH: Footage of the cabin that forced a Delta flight to make an emergency landing because of passenger’s diarrhea trail



????#Atlanta | #Georgia



Watch this video, allegedly showing the aftermath of a biohazard incident on a Delta flight after a passenger experienced explosive… pic.twitter.com/FdeLl3nD2n