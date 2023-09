Como a inflação afeta o mercado imobiliário? Veja análise sobre a inflação imobiliária e a inflação geral

Você já se perguntou como a inflação impacta o mercado imobiliário? Acredite ou não, eles estão conectados. Sempre que há alterações em um, ambos são afetados. Aqui está uma visão geral de alto nível da conexão entre os dois.

A relação entre a inflação imobiliária e a inflação geral

A inflação de abrigo, ou "housing inflation", é a medida do crescimento dos preços específico da habitação. Vem de uma pesquisa com locatários e proprietários realizada pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). A pesquisa pergunta aos locatários quanto eles estão pagando de aluguel e aos proprietários por quanto eles alugariam suas casas, caso não morassem nelas.

Assim como a inflação geral mede o custo dos itens de uso diário, a inflação dos abrigos mede o custo da habitação. E durante quatro meses consecutivos, com base nessa pesquisa, a inflação dos abrigos tem vindo a diminuir.

Por que isso importa? Porque a inflação dos abrigos representa cerca de um terço da inflação geral, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Assim, quando a inflação de abrigo se move, leva a movimentos visíveis na inflação global. Isso significa que a recente queda na inflação dos abrigos pode ser um sinal de que a inflação geral poderá cair nos próximos meses.

Essa moderação seria uma visão bem-vinda para a Reserva Federal (o Fed). Eles têm trabalhado para controlar a inflação desde o início de 2022. Embora tenham feito alguns progressos (atingiu o pico de 8,9% em meados do ano passado), ainda estão tentando atingir sua meta de 2%.

Inflação e taxa de fundos federais

O que o Fed tem feito para reduzir a inflação? Eles têm aumentado a taxa de fundos federais. Essa taxa de juros influencia quanto custa aos bancos pedir dinheiro emprestado uns aos outros. Quando a inflação sobe, o Fed responde aumentando a Taxa dos Fundos Federais para evitar o superaquecimento da economia.

Cada vez que a inflação começa a subir, o Fed aumenta a Taxa dos Fundos Federais (mostrada na linha laranja) para tentar trazê-la de volta à sua meta de 2%.

A parte circulada do gráfico mostra o aumento mais recente da inflação, as ações do Fed para aumentar a Taxa dos Fundos Federais para combater isso e a moderação da inflação que ocorreu em resposta a esse aumento. À medida que a inflação se aproxima do atual objetivo de 2% da Fed, poderá não ser necessário aumentar muito mais a Taxa dos Fundos Federais.

Um futuro melhor para as taxas de hipoteca?

O que tudo isso significa? Embora as ações provenientes do Fed não determinem as taxas hipotecárias, elas têm um impacto. Como explica a Mortgage Professional America (MPA):

". . . as taxas hipotecárias e a inflação estão ligadas, ainda que indiretamente. Quando a inflação aumenta, as taxas hipotecárias aumentam para acompanhar o valor do dólar americano. Quando a inflação cai, as taxas de hipotecas seguem o exemplo."