Brasileiro foragido na Pensilvânia é alvo de uma das maiores buscas

As caça ao brasileiro Danilo Souza Cavalcante, 34, condenado à prisão perpétua por assassinato de uma brasileira e que fugiu da prisão do condado de Chester, cerca de 30 milhas a oeste da Filadélfia, na manhã de quinta-feira, 31 de agosto, já é uma das maiores dos últimos tempos no país.

A busca atingiu uma nova intensidade, com ampliação da área de busca e recursos do FBI e da Patrulha de Fronteira dos EUA impulsionando o já considerável esforço da polícia estadual da Pensilvânia. A polícia já foi autorizada a usar arma letal na captura, se necessário.

Cavalcante teria fugido subindo no telhado da prisão na cidade de Pocopson Township na manhã de quinta-feira, 31, a partir de um dos pátios de exercícios da instalação, segundo uma fonte da prisão que falou sob condição de anonimato. Ele então correu pelo telhado e caiu em uma área menos segura, fugindo de lá da prisão, disse a fonte ao The Philadelphia Inquirer.

Imagens de câmeras de segurança de ruas mostraram Danilo usando um moletom com capuz e uma mochila na noite de segunda-feira, 4. Uma outra câmera particular o capturou em Longwood Gardens, em Kennett Square, enquanto se espremia por uma área arborizada para escapar da captura.

Ele é considerado extremamente perigoso e está desesperado para não ser pego, alertaram as autoridades, que instaram os residentes em áreas próximas à prisão a manterem suas portas trancadas, permanecerem dentro de casa, verificarem uns aos outros e verificarem suas câmeras de segurança.

As autoridades estão usando um helicóptero para transmitir uma mensagem que a mãe de Cavalcante gravou em português na esperança de ajudar na sua rendição.

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no mês passado por matar a ex-namorada Débora Brandão com 38 facadas na frente dos dois filhos dela, em 2021. Ele também é procurado em um caso de homicídio de 2017 no Brasil. As autoridades estão oferecendo uma recompensa de US$ 10 mil por informações que levem à sua prisão.