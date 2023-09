Adolescente de Massachusetts morre após "Desafio One Chip" nas redes sociais

As autoridades de Massachusetts investigam a morte de um adolescente de 14 anos em Worcester cuja família apontou o Desafio One Chip, popularizado como um desafio nas redes sociais, como um fator para a fatalidade.



A causa da morte de Harris Wolobah acontecida em 1º de setembro ainda não foi determinada e uma autópsia está pendente. O fabricante do chip de tortilla extremamente picante, Paqui, com sede no Texas, disse na quinta-feira, 7, que está trabalhando para retirar o produto das lojas em todo o país enquanto corre a investigação.



One Chip Challenge



O chip One Chip Challenge é vendido por cerca de US$ 10 e vem embrulhado em uma bolsa de alumínio selada que fica dentro de uma caixa de papelão em forma de caixão. A embalagem alerta que o chip é feito para o “prazer vingativo do calor e da dor intensos”, é destinado a adultos e deve ser mantido fora do alcance das crianças.



“Temos visto um aumento no número de adolescentes e outros indivíduos que não atendem a esses avisos”, disse a empresa. “Como resultado, embora o produto continue a aderir aos padrões de segurança alimentar, por precaução, estamos trabalhando ativamente com os varejistas para retirar o produto das prateleiras”.



Além do nome que já sugere o desafio, a embalagem traz as regras, que incentivam o comprador a comer o chip inteiro, “esperar o máximo possível antes de beber ou comer qualquer coisa” e "postar sua reação nas redes sociais". A embalagem também pergunta quanto tempo o indivíduo pode aguentar, numa escala de um minuto a uma hora.



O verso da embalagem alerta os compradores para não comerem o chip se forem “sensíveis a alimentos picantes, alérgicos a pimenta, sombra noturna ou capsaicina, ou estiverem grávidas ou tiverem algum problema de saúde”.



Desafios da internet



Dezenas de pessoas, incluindo crianças, publicam vídeos delas mesmas desembrulhando a embalagem, comendo as batatas fritas picantes e reagindo ao calor. Alguns vídeos mostram pessoas engasgando, tossindo e implorando por água.



As autoridades de Massachusetts também responderam à fatalidade alertando os pais sobre o desafio, que é popular em sites de mídia social como o TikTok.



“Pedimos aos pais que discutam isto com os seus filhos e os aconselhem a não participar desta atividade”, disse o procurador distrital do condado de Worcester, Joseph Early. “Os avisos da empresa afirmam que os chips são destinados ao consumo adulto. Outros estados do país viram hospitalizações devido ao desafio do alimento, incluindo adolescentes.”



Mais pessoas passaram mal



Houve relatos de pessoas em todo o país que ficaram doentes após participarem do desafio, incluindo três estudantes de uma escola secundária da Califórnia que foram enviados para um hospital. Os paramédicos foram chamados a uma escola de Minnesota no ano passado, quando sete alunos adoeceram após participarem do desafio.



“Você pode ter sintomas muito leves, como queimação ou formigamento nos lábios na boca, mas também pode ter sintomas mais graves”, disse a Dra. Lauren Rice, chefe de medicina de emergência pediátrica do Tufts Medical Center em Boston, observando que isso é uma oportunidade para pais, treinadores e professores aprenderem sobre os vários desafios das redes sociais que podem representar perigos.

Uma vigília para o adolescente está planejada para esta sexta-feira à noite em um parque em Worcester, no centro de Massachusetts.



Fonte: Associated Press.