Cerimônias marcam 22 anos dos atentados de 11 de setembro

Do marco zero ao Alasca, os sinos tocam pelo os Estados Unidos, que marcam 22 anos desde o 11 de setembro de 2001.

Com o badalar dos sinos, homenagens pessoais e lágrimas, os americanos relembraram nesta segunda-feira, 11 de setembro, as comemorações do aniversário que se estendem do marco zero às pequenas cidades.

As pessoas reúnem-se em memoriais, quartéis de bombeiros, câmaras municipais, campi e outros locais para comemorar o 22º aniversário do ataque terrorista mais mortal em solo dos EUA.



“Para aqueles de nós que perderam pessoas naquele dia, esse dia ainda está acontecendo. Todos os outros seguem em frente. E você encontra uma maneira de seguir em frente, mas esse dia está sempre acontecendo para você”, disse Edward Edelman ao chegar ao marco zero para homenagear seu cunhado assassinado, Daniel McGinley.



O presidente Joe Biden deve comparecer a uma cerimônia em uma base militar em Anchorage, no Alasca,primeiro presidente a comemorar o 11 de setembro no Alasca, ou em qualquer lugar do oeste dos EUA.A sua visita, a caminho de Washington, depois de uma viagem à Índia e ao Vietnã, é um lembrete de que o impacto do 11 de Setembro foi sentido em todos os cantos do país, por mais remotos que fossem.

Quase 3.000 pessoas morreram quando aviões sequestrados colidiram com o World Trade Center de Nova Iorque, o Pentágono e um campo da Pensilvânia, num ataque que remodelou a política externa americana e os receios internos.



No marco zero, a vice-presidente Kamala Harris juntou-se a outros dignitários na cerimônia na praça do Memorial Nacional do 11 de Setembro. O evento não conta com comentários de figuras políticas, mas dá o pódio aos familiares das vítimas para uma leitura de uma hora dos nomes dos mortos.



Cerca de 1.100 vítimas ainda não tiveram restos mortais identificados.



Outras comunidades em todo o país prestam homenagem com momentos de silêncio, toque de sinos, vigílias à luz de velas e outras atividades. Em Iowa, uma marcha de 34 quilômetros deveria começar às 9h11 de segunda-feira, do subúrbio de Waukee, em Des Moines, até o Capitólio do estado. Em Columbus, Indiana, despachantes do 911 transmitiram uma mensagem de lembrança para a polícia, bombeiros e rádios EMS em toda a cidade de 50 mil habitantes, que também realiza uma cerimônia pública em memória.

September 11 is a day not only to remember, but a day of renewal and resolve for every American — in our devotion to this country, to the principles it embodies, to our democracy.



That is what we owe one another.



And what we owe future generations of Americans to come. pic.twitter.com/EeCYvo7Q0Q — President Biden (@POTUS) September 11, 2023